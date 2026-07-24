Талалаев заявил, что игроки «Балтики» проходят отбор с помощью его супруги

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, какую роль в клубе играет его супруга Елена.
– Жена Елена хоть раз подсказывала что‑то футбольное?
– У нас все футболисты проходят отбор в том числе у нее. По внешним, внутренним качествам. Красивый – значит, подходит, а этот некрасивый – не подходит. Критерии такие, которые только женщинам свойственны, когда у меня есть какие‑то сомнения. Она легко могла бы тренировать команды.
- «Балтика» заняла шестое место в прошлом сезоне РПЛ.
- В 1-м туре нового сезона чемпионата России калининградская команда сыграет 24 июля с ЦСКА.
Источник: «Матч ТВ»