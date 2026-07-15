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  • Мажич, Карасев и Левников встретились с тренерами РПЛ на стадионе «Спартака»

Мажич, Карасев и Левников встретились с тренерами РПЛ на стадионе «Спартака»

Сегодня, 09:39
9

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич и председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев встретились с тренерами клубов РПЛ на «Лукойл Арене».

Они рассказали о нововведениях в правилах игры и ответили на вопросы представителей команд.

Во встрече приняли участие Хуан Карлос Карседо («Спартак»), Виктор Онопко («Ростов»), Андрей Талалаев («Балтика»), Анатолий Тимощук («Зенит»), представители футбольных клубов «Акрон», «Ахмат», «Динамо», «Динамо Мх», «Краснодар», «Локомотив», «Оренбург», «Родина», «Рубин». Встречу также посетил главный тренер мужской национальной сборной России Валерий Карпин.

Милорад Мажич познакомил участников с изменениями правил игры в футбол, введенными в сезоне 2026/27, проиллюстрировав их наглядными примерами из российских и международных футбольных соревнований.

После теоретической части на поле «Лукойл Арены» прошло практическое занятие, которое провели Сергей Карасeв и Николай Левников с помощью футболистов ЮФЛ 2010 года рождения из академии «Спартака».

Мажич считает, что с началом сезона «температура в отношении судейства начнет расти».

«У меня очень позитивные впечатления от сегодняшней встречи. Это пример очень хорошего сотрудничества судейского корпуса и клубов. Два часа мы обсуждали новые изменения, я показал много эпизодов и нарезок. Я думаю, они были очень внимательны, следили за презентацией, задавали хорошие умные вопросы.

Я понимаю, что изменений много. Но адаптироваться и быть готовыми к ним – наша задача, а на привыкание нужно дать себе и игрокам хотя бы несколько туров.

Хочу подчеркнуть, что идея организовать такую встречу перед первым туром, перед сбором арбитров РПЛ, – очень полезна для клубов. Ещe нужно проинформировать игроков, но я уверен, что люди, которые были здесь сегодня, расскажут им об изменениях в правилах футбола. Именно это было целью сегодняшнего собрания.

Когда мы начнeм футбольный сезон, температура в отношении судейства начнет расти. Сейчас всe спокойно, но когда стартует первый тур, все будут очень внимательны не только к игре своих команд, но и к судейским решениям.

Поэтому основная идея была информировать и сделать встречу, где можно показать изменения через нарезки эпизодов, иначе будет сложно их донести до людей, до тренеров, до команд. И очень важно, что тренеры имели возможность задать вопросы, как и журналисты и комментаторы, которые тоже здесь присутствовали сегодня», – сказал глава департамента судейства и инспектирования РФС.

  • «Спартак» сыграет с «Зенитом» в OLIMPBET Суперкубке России 18 июля.
  • 1-й тур нового чемпионата России пройдет 24-26 июля.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Балтика Россия Спартак Тимощук Анатолий Карпин Валерий Талалаев Андрей Онопко Виктор Карседо Хуан Карлос Карасев Сергей Мажич Милорад Левников Кирилл
Комментарии (9)
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рылы
1784101110
хряки вообще не палятся! по итогам встречи карась и левников ушли с открывашки с тугими чемоданами с логотипом лукойла! позор тарасятнику! гы-гы!
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АЛЕКС 58
1784101938
Когда левый с карасём судят,температура растёт до неприличных размеров. Как и их благосостояние!
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АКС-74У
1784104057
Почему не все клубы участвовали в этой встрече, не пригласили или сами проигнорировали?
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Бумбраш
1784105651
Все это бла была..опять будут скандалы в каждом туре..короче арбитеры в связи с новыми правилами намекнули на поле для маневра
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Интерес
1784107476
Вывод: Мажич у судейского руля вечен, как Дюков у руля РПЛ.
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DMитрий
1784113742
Мажич, Карасев и Левников встретились с тренерами РПЛ на стадионе «Спартака». Милорад Мажич познакомил участников с изменениями правил игры в футбол, введенными в сезоне 2026/27, проиллюстрировав их наглядными примерами из российских и международных футбольных соревнований. Поэтому Мажич считает, когда мы начнeм футбольный сезон, температура в отношении судейства начнет расти. Сейчас всe спокойно, но когда стартует первый тур, все будут очень внимательны не только к игре своих команд, но и к судейским решениям. С этого стадиона мало кто увезёт очки, констатировал он под конец.
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СПОРТ 21 века
1784121350
Талалаев везде в каждой затычке, эдакий футбольный Губерниев. Хотя справедливости ради надо сказать, что он компетентный для футбола человек. Мог бы запросто быть и менеджером, и функционером, и президентом клуба. Таких, как он, в России сейчас нет...
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