Мажич, Карасев и Левников встретились с тренерами РПЛ на стадионе «Спартака»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич и председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев встретились с тренерами клубов РПЛ на «Лукойл Арене».

Они рассказали о нововведениях в правилах игры и ответили на вопросы представителей команд.

Во встрече приняли участие Хуан Карлос Карседо («Спартак»), Виктор Онопко («Ростов»), Андрей Талалаев («Балтика»), Анатолий Тимощук («Зенит»), представители футбольных клубов «Акрон», «Ахмат», «Динамо», «Динамо Мх», «Краснодар», «Локомотив», «Оренбург», «Родина», «Рубин». Встречу также посетил главный тренер мужской национальной сборной России Валерий Карпин.

Милорад Мажич познакомил участников с изменениями правил игры в футбол, введенными в сезоне 2026/27, проиллюстрировав их наглядными примерами из российских и международных футбольных соревнований.

После теоретической части на поле «Лукойл Арены» прошло практическое занятие, которое провели Сергей Карасeв и Николай Левников с помощью футболистов ЮФЛ 2010 года рождения из академии «Спартака».

Мажич считает, что с началом сезона «температура в отношении судейства начнет расти».

«У меня очень позитивные впечатления от сегодняшней встречи. Это пример очень хорошего сотрудничества судейского корпуса и клубов. Два часа мы обсуждали новые изменения, я показал много эпизодов и нарезок. Я думаю, они были очень внимательны, следили за презентацией, задавали хорошие умные вопросы.

Я понимаю, что изменений много. Но адаптироваться и быть готовыми к ним – наша задача, а на привыкание нужно дать себе и игрокам хотя бы несколько туров.

Хочу подчеркнуть, что идея организовать такую встречу перед первым туром, перед сбором арбитров РПЛ, – очень полезна для клубов. Ещe нужно проинформировать игроков, но я уверен, что люди, которые были здесь сегодня, расскажут им об изменениях в правилах футбола. Именно это было целью сегодняшнего собрания.

Когда мы начнeм футбольный сезон, температура в отношении судейства начнет расти. Сейчас всe спокойно, но когда стартует первый тур, все будут очень внимательны не только к игре своих команд, но и к судейским решениям.

Поэтому основная идея была информировать и сделать встречу, где можно показать изменения через нарезки эпизодов, иначе будет сложно их донести до людей, до тренеров, до команд. И очень важно, что тренеры имели возможность задать вопросы, как и журналисты и комментаторы, которые тоже здесь присутствовали сегодня», – сказал глава департамента судейства и инспектирования РФС.