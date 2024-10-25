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Виктор Онопко
Виктор Онопко
Завершил карьеру
14 октября 1969 (56)
#77 | Защитник
189 см | 81 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
Стали известны участники матча легенд «Спартака» и «Динамо» памяти Федора Черенкова
2024.10.25 15:35
8
Набабкин вспомнил, как чуть не подрался с Онопко
2023.07.20 16:46
Онопко назвал самых злых футболистов «Ростова»
2023.05.03 16:50
2
Онопко: «Если меня тронули на улице или в метро, то отвечу, дам сдачи. Так воспитывают во дворах»
2023.05.02 20:43
Онопко назвал самых талантливых футболистов, с которыми он работал
2022.12.11 20:49
Онопко вспомнил, как отдыхал с Карпиным: «Водка нам уже не лезла, сливали ее в цветы»
2022.12.09 12:33
3
Онопко рассказал о стычке с Набабкиным на тренировке
2022.12.08 23:23
Мостовой: «Я обижен на весь футбольный мир? Не собираюсь слушать бред Онопко»
2022.12.08 18:31
1
Онопко: «Цены в Испании намного ниже, чем в России. Простой человек может позволить себе намного больше вещей»
2022.12.08 16:31
9
Онопко рассказал, обижается ли он, когда его называют «лысый»
2022.12.08 14:59
«Даже в Испании показывали». Онопко – о драке между игроками «Зенита» и «Спартака»
2022.12.08 13:37
8
Онопко: «За «Спартак» я не болею»
2022.12.08 12:44
4
Онопко: «Мостовой озлоблен своей невостребованностью»
2022.12.08 11:43
4
Онопко предположил, как выступила бы Россия на ЧМ-2022
2022.12.08 11:11
2
Онопко: «Маловероятно, что Дзюба еще хоть раз сыграет за сборную»
2022.12.08 10:26
2
Онопко: «ФИФА получает лишние деньги из-за дополнительного время на ЧМ-2022»
2022.12.07 20:06
1
РФС согласовывал с Карпиным проведение матча с Боснией и Герцеговиной
2022.09.09 18:57
Онопко заявил, что ему не жалко Кокорина: «Играть на Кипре – его судьба»
2022.09.06 12:51
4
Онопко ответил, возможен ли вызов Дзюбы в сборную в сентябре
2022.09.05 11:29
3
«Не трагедия». Онопко – о сорвавшемся трансфере Захаряна в «Челси»
2022.09.03 12:34
Онопко: «Крым – субъект России. Там должен быть футбол»
2022.08.17 00:37
Павлюченко, Сычев и Онопко подтвердили участие в матче легенд «Спартака» и «Зенита»
2022.07.27 19:47
7
Президент «Ростова» прокомментировал продление контрактов с Карпиным и Онопко
2022.06.30 19:47
4
Фото
«Ростов» объявил о продлении контрактов с Карпиным и Онопко
2022.06.30 18:46
2
Онопко – о дружбе с Карпиным: «Выезжали на природу, играли в шахматы, бильярд, домино»
2022.04.23 08:59
1
Онопко предложил создать турнир по типу Кубка Содружества, если Россию не вернут в еврокубки
2022.04.22 12:28
3
Онопко: «В футбольном мире к России хорошо относятся. Верю, что мы вернемся»
2022.04.22 10:37
2
Онопко: «Россия была в состоянии пройти Польшу и выйти в финал стыков ЧМ»
2022.04.22 09:50
1
Онопко вошел в тренерский штаб «Ростова»
2022.03.11 17:43
3
Онопко: «Фанаты «Бетиса» уверены, что «Зенит» будет разгромлен»
2022.02.05 16:48
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