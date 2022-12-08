Онопко рассказал о стычке с Набабкиным на тренировке

Тренер сборной России Виктор Онопко раскрыл подробности конфликта с защитником Кириллом Набабкиным в период его работы в ЦСКА.
– На тренировках вы часто принимаете участие в командных упражнениях – даже играете в двухсторонке. Футболисты берегут?
– Если бы. Бывало, подкатывались очень жестко. Один раз даже стычка была с игроком.
– Ничего себе. С кем?
– С Набабкиным.
– А подробности?
– Даже на тренировках, и даже будучи тренером, я никогда не хотел проигрывать. Футболистам нравилось, когда я заводился.
В такие моменты я снова становился игроком. Иногда даже нашим тренерам прилетало от меня за плохое судейство.
Мы играли в короткий футбол – пять на пять. Набаба пробросил, а я пошел в жесткий стык. После него он на меня очень сурово посмотрел и оттолкнул.
Мне это не понравилось, и я попер на него. Но потом, видимо, у нас у обоих что-то в голове щелкнуло, и Кирилл понял, что он игрок, а я понял, что тренер.
Так что прямо на месте все уладили, пожали руки.
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