Семшов раскритиковал судей матча «Спартак» – ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что судьям ВАР не стоило уделять много внимания эпизоду со столкновением Маркиньоса и Ивана Облякова в матче 26-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:2).
«Удивительная ситуация с ВАР была в дерби. Я не понял, зачем арбитры ВАР звали Левникова к монитору после стыка Маркиньоса и Облякова. Обычная борьба, стык, но нет фола.
Зачем вы портите игру, даете эту паузу и заставляете нервничать Левникова, который, надо сказать, великолепно тут разобрался? Люди на ВАР в этом эпизоде провоцировали болельщиков, игроков – зачем, что они в этом стыке увидели? Люди на ВАР должны помогать, а не путать главного арбитра», – сказал Семшов.
- На 50-й минуте вингер красно-белых Маркиньос упал на газон в штрафной площади соперника после контакта с полузащитником ЦСКА Иваном Обляковым.
- Главный судья Кирилл Левников не увидел нарушения правил. Ассистенты на ВАР пригласили арбитра посмотреть повтор эпизода. После этого Левников оставил первоначальное решение в силе.
- Видеоассистентом рефери на матче был Артeм Любимов, его помощником – Алексей Амелин.
Источник: «РБ Спорт»