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Семшов раскритиковал судей матча «Спартак» – ЦСКА

Сегодня, 15:11
7

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что судьям ВАР не стоило уделять много внимания эпизоду со столкновением Маркиньоса и Ивана Облякова в матче 26-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:2).

«Удивительная ситуация с ВАР была в дерби. Я не понял, зачем арбитры ВАР звали Левникова к монитору после стыка Маркиньоса и Облякова. Обычная борьба, стык, но нет фола.

Зачем вы портите игру, даете эту паузу и заставляете нервничать Левникова, который, надо сказать, великолепно тут разобрался? Люди на ВАР в этом эпизоде провоцировали болельщиков, игроков – зачем, что они в этом стыке увидели? Люди на ВАР должны помогать, а не путать главного арбитра», – сказал Семшов.

  • На 50-й минуте вингер красно-белых Маркиньос упал на газон в штрафной площади соперника после контакта с полузащитником ЦСКА Иваном Обляковым.
  • Главный судья Кирилл Левников не увидел нарушения правил. Ассистенты на ВАР пригласили арбитра посмотреть повтор эпизода. После этого Левников оставил первоначальное решение в силе.
  • Видеоассистентом рефери на матче был Артeм Любимов, его помощником – Алексей Амелин.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Семшов Игорь Амелин Алексей Любимов Артем
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Комментарии (7)
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Литейный 4 (returned)
1745931867
Обычные спартаковские судьи. Гыгыгы
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Жека 1988
1745932220
Вот реально как попугаи, Обляков несется, в мяч даже играть не пытается, куда то в область ребер врезается, а эти в глаза **....я
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Spartak_forv@
1745935734
Обляков ставит ногу перед Маркиньосом и толкает его сзади через эту самую ногу.Что тут непонятного.Как по мне так это чистейший вариант подножки
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