Семшов раскритиковал судей матча «Спартак» – ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов считает, что судьям ВАР не стоило уделять много внимания эпизоду со столкновением Маркиньоса и Ивана Облякова в матче 26-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА (1:2).

«Удивительная ситуация с ВАР была в дерби. Я не понял, зачем арбитры ВАР звали Левникова к монитору после стыка Маркиньоса и Облякова. Обычная борьба, стык, но нет фола.

Зачем вы портите игру, даете эту паузу и заставляете нервничать Левникова, который, надо сказать, великолепно тут разобрался? Люди на ВАР в этом эпизоде провоцировали болельщиков, игроков – зачем, что они в этом стыке увидели? Люди на ВАР должны помогать, а не путать главного арбитра», – сказал Семшов.