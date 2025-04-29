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«Спартак» отказался жаловаться в ЭСК после дерби с ЦСКА

Сегодня, 14:08
10

«Спартак» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС после матча 26-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

На 50-й минуте вингер красно-белых Маркиньос упал на газон в штрафной площади соперника после контакта с полузащитником ЦСКА Иваном Обляковым.

Главный судья Кирилл Левников не увидел нарушения правил. Ассистенты на ВАР пригласили арбитра посмотреть повтор эпизода. После этого Левников оставил первоначальное решение в силе.

На 90+3-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку за игру рукой в штрафной площади ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
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Комментарии (10)
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NewLife
1745925520
Это только на помойке у радужных нытиков работает отдел жалоб на полную катушку.
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FWSPM
1745925779
смысла нет в этих жалобах. обращаться нужно только в тех случая когда могут последовать какие то изменения например отмена карточки или дисквы
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рылы
1745926682
чемпионство упущено - смысл визжать? подумали в тарасятнике. и на всякий случай завизжали.
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Янвapь 62
1745927176
Жалобы на кучу липовых пеналей, которые им рисуют купленные судьи в каждой игре ? Да глупо бы было
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Литейный 4 (returned)
1745928122
Ещё бы им жаловаться своему ручному ЭСК на то, как их тащили судейские. Гыгыгы
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Cleaner
1745928452
Судьи весь матч тянули Спартак к победе. Именно поэтому Спартак решил не жаловаться в ЭСК!!!
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k611
1745928820
Жаловаться надо на самих себя
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