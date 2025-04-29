«Спартак» отказался жаловаться в ЭСК после дерби с ЦСКА

«Спартак» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС после матча 26-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).
На 50-й минуте вингер красно-белых Маркиньос упал на газон в штрафной площади соперника после контакта с полузащитником ЦСКА Иваном Обляковым.
Главный судья Кирилл Левников не увидел нарушения правил. Ассистенты на ВАР пригласили арбитра посмотреть повтор эпизода. После этого Левников оставил первоначальное решение в силе.
На 90+3-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку за игру рукой в штрафной площади ЦСКА.
- Гол у «Спартака» забил Эсекьель Барко с пенальти на 87-й минуте. У ЦСКА отличились Сауль Гуарирапа на 44-й и Кристиян Бистрович на 89-й.
- ЦСКА поднялся на 3-е место с 51 очком после 26 матчей. «Спартак» опустился на 4-ю строчку с 50 баллами.
Источник: «Спорт-Экспресс»