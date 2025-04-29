«Спартак» отказался жаловаться в ЭСК после дерби с ЦСКА

«Спартак» не будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС после матча 26-го тура РПЛ с ЦСКА (1:2).

На 50-й минуте вингер красно-белых Маркиньос упал на газон в штрафной площади соперника после контакта с полузащитником ЦСКА Иваном Обляковым.

Главный судья Кирилл Левников не увидел нарушения правил. Ассистенты на ВАР пригласили арбитра посмотреть повтор эпизода. После этого Левников оставил первоначальное решение в силе.

На 90+3-й минуте защитник «Спартака» Срджан Бабич получил вторую желтую карточку за игру рукой в штрафной площади ЦСКА.