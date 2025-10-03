Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
РПЛ 2026/2027
Команды
Акрон
Кристиян Бистрович
€ 1,50 млн
Кристиян Бистрович
Акрон
9 апреля 1998 (28)
#8 | Полузащитник
182 см
Хорватия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Бистрович объяснил, почему не покинул ЦСКА в 2022 году по опции ФИФА: «Не хотел проявлять неуважение»
2025.10.03 09:05
1
Фото
Экс-игрок ЦСКА перешел в «Акрон»
2025.09.06 16:22
1
Раскрыт новый клуб экс-игрока ЦСКА Бистровича
2025.08.30 12:37
1
Бистрович может остаться в РПЛ
2025.07.14 10:09
Бистрович ответил, готов ли он после ЦСКА перейти в «Зенит» или «Спартак»
2025.07.04 19:10
2
Бистрович объяснил, почему ушел из ЦСКА
2025.07.04 13:01
ЦСКА попрощался с Бистровичем: «Спасибо за всe!»
2025.07.02 17:33
1
Футболист ЦСКА передвигался на костылях после дерби с «Локомотивом»
2025.05.19 23:35
5
Хавбек ЦСКА может продолжить карьеру в Турции или на Балканах
2025.03.23 15:37
Бистрович: «Уже все знают, что в России все не так, как пишут журналисты в Европе»
2025.02.10 18:56
4
«Крылья Советов» интересовались хавбеком «Зенита» и могут рассмотреть вариант с Бистровичем
2025.01.17 09:45
2
ЦСКА может подписать полузащитника «Акрона» и отправить в Тольятти Бистровича
2024.12.12 21:07
ЦСКА готов расстаться с двумя игроками при снятии трансферного бана
2024.12.10 12:59
В ЦСКА приняли решение по будущему Бистровича
2024.10.30 23:47
2
«Балтика» рассталась с игроками, арендованными у ЦСКА и «Рубина»
2024.06.18 10:33
Бистрович назвал игрока ЦСКА, которого боялся
2024.03.07 22:27
Бистрович: «Европейцы меняют отношение к России в лучшую сторону»
2024.03.07 17:44
2
Бистрович назвал две вещи, которые его раздражают в России
2024.03.07 14:52
1
Бывший игрок ЦСКА назвал отличия европейцев от россиян
2024.03.07 11:28
1
Бистрович заявил о «большом преимуществе» «Балтики» над «Спартаком»
2023.11.25 22:43
5
Бистрович назвал любимое блюдо русской кухни
2023.10.25 15:28
Бистрович рассказал, как в Европе меняется отношение к России
2023.10.25 12:53
2
Бистрович высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ
2023.10.25 12:29
1
Бистрович дал совет всем российским футболистам
2023.10.04 14:31
1
Бистрович признался, что был в шоке от Игнашевича
2023.09.18 11:26
1
ЦСКА объявил об уходе Бистровича в «Балтику»
2023.09.14 12:09
ЦСКА отдаст Бистровича в аренду другому клубу РПЛ
2023.09.11 22:56
2
Два клуба РПЛ претендуют на Бистровича из ЦСКА
2023.09.08 19:45
ЦСКА объявил о возвращении Бистровича
2023.08.17 20:44
Стало известно, когда Бистрович вернется в ЦСКА
2023.08.13 09:57
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вагнер Лав назвал условие, при котором он бы не покинул ЦСКА
16:59
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
Видео
Сафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
2
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
1
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
4
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
7
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+