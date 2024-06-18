«Балтика» рассталась с игроками, арендованными у ЦСКА и «Рубина»

Полузащитник Кристиян Бистрович и нападающий Виталий Лисакович покинули «Балтику» по истечении срока действия арендных соглашений.
«Парни, мы благодарим вас за профессионализм, ответственное отношение к делу и вклад в победы «Балтики»! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.
26-летний Бистрович выступал за «Балтику» на правах аренды из ЦСКА с сентября 2023 года.
26-летний Лисакович был арендован калининградцами у «Рубина» в январе 2024 года.
- Бистрович провел за «Балтику» 31 матч, забил 3 мяча и отдал 1 передачу.
- Лисакович принял участие в 18 матчах калининградцев, в которых отметился 4 голами и 3 голевыми передачами.