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    • «Балтика» рассталась с игроками, арендованными у ЦСКА и «Рубина»

    «Балтика» рассталась с игроками, арендованными у ЦСКА и «Рубина»

    Полузащитник Кристиян Бистрович и нападающий Виталий Лисакович покинули «Балтику» по истечении срока действия арендных соглашений.

    «Парни, мы благодарим вас за профессионализм, ответственное отношение к делу и вклад в победы «Балтики»! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении клуба.

    26-летний Бистрович выступал за «Балтику» на правах аренды из ЦСКА с сентября 2023 года.

    26-летний Лисакович был арендован калининградцами у «Рубина» в январе 2024 года.

    • Бистрович провел за «Балтику» 31 матч, забил 3 мяча и отдал 1 передачу.
    • Лисакович принял участие в 18 матчах калининградцев, в которых отметился 4 голами и 3 голевыми передачами.

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    Источник: официальный сайт «Балтики»

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