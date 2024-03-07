Бывший игрок ЦСКА назвал отличия европейцев от россиян

Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о различиях в менталитетах жителей Европы и России.
«Европейцы изначально теплее и открытее. Россияне при первом знакомстве всегда чуть закрытые, но стоит тебе с кем-то близко пообщаться, россияне открываются гораздо глубже европейцев. Мне это нравится – я такой же: сначала закрытый, а потом открываюсь», – сказал Бистрович.
- 25-летний футболист перешел в ЦСКА в январе 2018 года из хорватского «Славена».
- В сентябре 2023 года Бистрович ушел в аренду в «Балтику», где в 16 матчах отметился 2 голами и 1 результативным пасом.