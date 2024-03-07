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    Бывший игрок ЦСКА назвал отличия европейцев от россиян

    Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о различиях в менталитетах жителей Европы и России.

    «Европейцы изначально теплее и открытее. Россияне при первом знакомстве всегда чуть закрытые, но стоит тебе с кем-то близко пообщаться, россияне открываются гораздо глубже европейцев. Мне это нравится – я такой же: сначала закрытый, а потом открываюсь», – сказал Бистрович.

    • 25-летний футболист перешел в ЦСКА в январе 2018 года из хорватского «Славена».
    • В сентябре 2023 года Бистрович ушел в аренду в «Балтику», где в 16 матчах отметился 2 голами и 1 результативным пасом.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    Бомбардиръ
    1709802367
    Как это "бывший"? Он игрок армейского клуба.
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    SLADE2019
    1709806141
    Все люди разные, зачастую прямо противоположные, в том числе и по характеру. И европейцы и россияне. Ну да ладно, пусть футболист порассуждает.
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