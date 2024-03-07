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    Бистрович назвал две вещи, которые его раздражают в России

    Полузащитник «Балтики» Кристиан Бистрович не в полной мере доволен жизнью в России.

    «Менталитет мне близок. В РПЛ всегда играло много балканцев. Первые два-три года, когда постоянно жил в Москве, я кайфовал. Чемпионат ещe был очень сильным. Я чувствую, что Россия – мой второй дом. Раздражают только пробки и морозы», – рассказал Бистрович, принадлежащий ЦСКА.

    • 25-летний футболист перешел в ЦСКА в январе 2018 года из хорватского «Славена».
    • В сентябре 2023 года Бистрович ушел в аренду в «Балтику», где в 16 матчах отметился 2 голами и 1 результативным пасом.
    • Летом Кристиян должен вернуться в Москву.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (5)
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    MazaiNN
    1709815455
    В Калининграде и пробок нет и морозы не морозы. Кайфуй. А игрок не плохой.
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    VPERDIV SPARTAK
    1709817786
    Какой нежный парень) мороз ему не нравится)
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