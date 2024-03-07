Бистрович назвал две вещи, которые его раздражают в России

Полузащитник «Балтики» Кристиан Бистрович не в полной мере доволен жизнью в России.

«Менталитет мне близок. В РПЛ всегда играло много балканцев. Первые два-три года, когда постоянно жил в Москве, я кайфовал. Чемпионат ещe был очень сильным. Я чувствую, что Россия – мой второй дом. Раздражают только пробки и морозы», – рассказал Бистрович, принадлежащий ЦСКА.