Бистрович назвал две вещи, которые его раздражают в России

Полузащитник «Балтики» Кристиан Бистрович не в полной мере доволен жизнью в России.
«Менталитет мне близок. В РПЛ всегда играло много балканцев. Первые два-три года, когда постоянно жил в Москве, я кайфовал. Чемпионат ещe был очень сильным. Я чувствую, что Россия – мой второй дом. Раздражают только пробки и морозы», – рассказал Бистрович, принадлежащий ЦСКА.
- 25-летний футболист перешел в ЦСКА в январе 2018 года из хорватского «Славена».
- В сентябре 2023 года Бистрович ушел в аренду в «Балтику», где в 16 матчах отметился 2 голами и 1 результативным пасом.
- Летом Кристиян должен вернуться в Москву.