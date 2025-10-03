Бистрович объяснил, почему не покинул ЦСКА в 2022 году по опции ФИФА: «Не хотел проявлять неуважение»

Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о решении не покидать клуб в 2022 году.
– В 2022 году ты мог воспользоваться пунктом ФИФА, который позволял свободно уехать из РПЛ. Почему этого не сделал?
– Я знал про такую опцию, но никогда даже не думал об этом. Я начал свою карьеру в ЦСКА, в этом клубе добился большинства успехов. Сегодня я продолжаю думать, что стал таким игроком во многом благодаря ЦСКА.
Я не хотел проявлять неуважение к клубу. С Романом Юрьевичем Бабаевым мы сразу поговорили, и я ему сказал, что не стану пользоваться этой опцией.
- В прошлом сезоне 27-летний хорват провел за красно-синих 31 матч, забил 2 гола.
- Бистрович перешел в ЦСКА в январе 2018 года и за это время 5 раз уходил в аренду – в «Касымпашу», «Карагюмрюк», «Лечче», «Фортуну» (Ситтард) и «Балтику».
- Сейчас Кристиян в «Акроне».
Источник: «Чемпионат»