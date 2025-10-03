Бистрович объяснил, почему не покинул ЦСКА в 2022 году по опции ФИФА: «Не хотел проявлять неуважение»

Бывший полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о решении не покидать клуб в 2022 году.

– В 2022 году ты мог воспользоваться пунктом ФИФА, который позволял свободно уехать из РПЛ. Почему этого не сделал?

– Я знал про такую опцию, но никогда даже не думал об этом. Я начал свою карьеру в ЦСКА, в этом клубе добился большинства успехов. Сегодня я продолжаю думать, что стал таким игроком во многом благодаря ЦСКА.

Я не хотел проявлять неуважение к клубу. С Романом Юрьевичем Бабаевым мы сразу поговорили, и я ему сказал, что не стану пользоваться этой опцией.