- 16:09 Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
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- 20:41 Оздоева зимой приглашали клубы из Турции и ОАЭ
- 17:09 Представитель Оздоева: «Скуки по России у Магомеда нет» 1
- 18 февраля
- 19:01 На сына Пирло напали в Турине
- 7 февраля
- 23:58 Агент Оздоева рассказал, чем Семак похож на Пирло
- 10:34 Агент Оздоева рассказал, при каком условии футболист рассмотрит предложения из России
- 31 января
- 21:33 Оздоев забил «Бешикташу». У него три гола в чемпионате Турции 3
- 20 января
- 12:13 Представитель Оздоева не исключил, что игрок вернется в РПЛ
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- 09:18 Агент: «Пирло видоизменил позицию Оздоева» 1
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- 15:34 Суперлига. «Карагюмрюк» упустил победу над «Коньяспором» (3:3). Оздоев забивает 2-ю неделю подряд
- 2 января
- 13:11 В «Карагюмрюке» оценили игру Оздоева в первой части сезона
- 30 декабря 2022
- 16:38 Агент Оздоева ответил, есть ли интерес к игроку от турецких топ-клубов
- 28 декабря 2022
- 22:13 Суперлига. Дебютный гол Оздоева помог «Карагюмрюку» разгромить действующего чемпиона (4:1) 2
- 24 декабря 2022
- 18:55 Видео Пирло забил на тренировке с отрицательного угла 2
- 17 декабря 2022
- 00:45 «Великий человек, великий игрок». Пирло – о Михайловиче
- 23 ноября 2022
- 03:40 Оздоев: «Поиграв в Турции, могу сказать, что в России не самое худшее судейство»
- 22 ноября 2022
- 12:39 Оздоев охарактеризовал Пирло двумя словами
- 12:13 Оздоев заявил, что только один российский тренер давал более сильные нагрузки, чем Пирло 1
- 11:41 «Был звонок от человека, которому я не смог отказать». Оздоев – о переходе в «Карагюмрюк» 1
- 11:10 Оздоев: «Был шанс остаться в России. Но из «Зенита» не уходят, чтобы перейти в другой клуб РПЛ» 3
- 08:38 Оздоев заявил, что ни разу не виделся с Дзюбой в Турции
- 07:55 Оздоев рассказал, жалеет ли он об уходе из «Зенита» 4
- 03:40 Оздоев рассказал о первой беседе с Пирло
- 21 ноября 2022
- 20:18 Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции