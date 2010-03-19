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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Карагюмрюк
€ 4,80 млн
Карагюмрюк
Стамбул
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Сайт:
http://www.karagumruk.com/
Тренер:
Александр Станоевич
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Трансляция
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
В Турции прервали рекордную серию Тедеско
13 марта
Трансляция
«Карагюмрюк» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026
13 марта
«Газиантеп» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 8 марта 2026 с коэффициентом 1.95
7 марта
«Карагюмрюк» – «Самсунспор»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 2.05
21 февраля
Трансляция
«Касымпаша» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026
16 февраля
«Касымпаша» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 1.9
15 февраля
«Карагюмрюк» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 07 февраля 2026 с коэффициентом 1.85
6 февраля
«Карагюмрюк» – «Коджаелиспор»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 1.80
2025.12.13 10:03
«Генчлербирлиги» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 7 декабря 2025 с коэффициентом 2.05
2025.12.06 10:47
Трансляция
«Карагюмрюк» – «Бешикташ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2025
2025.11.30 18:50
«Эюпспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.11.21 11:07
«Карагюмрюк» – «Коньяспор»: прогноз и ставки на матч 9 ноября 2025 с коэффициентом 1.92
2025.11.08 12:17
Агент Лички отреагировал на информацию о встрече с Кахигао из «Спартака»
2025.11.03 23:41
«Ризеспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 1.88
2025.11.02 10:57
Личку уволили из турецкого клуба через 4 месяца после назначения
2025.10.31 18:33
2
Червиченко оценил вариант с назначением Лички в «Спартак»
2025.10.30 09:35
Семин оценил перспективы Лички в случае назначения в «Спартак»
2025.10.29 19:10
5
Агент Лички оценил слухи о приглашении в «Спартак»
2025.10.28 21:57
2
Мостовой высказался о возможном приглашении Лички в «Спартак»
2025.10.28 18:18
5
Губерниев назвал клуб РПЛ, который может назначить Личку: «Мы не удивимся этому»
2025.10.28 14:14
6
Стала известна позиция Лички по возвращению в РПЛ
2025.10.27 22:31
5
Карпина уличили в том, что он слабее Лички
2025.10.25 11:08
12
«Фенербахче» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.90
2025.10.18 10:07
Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка
2025.10.08 14:40
6
Петржела предложил тренера на замену Семаку в «Зените»
2025.10.06 12:58
6
1
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5
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14:21
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13:40
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