27 апреля на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле состоится матч 31-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Бешикташ» примет «Карагюмрюк». Встреча команды, борющейся за место в Лиге чемпионов, и аутсайдера, отчаянно сражающегося за выживание. Хозяева имеют впечатляющее историческое доминирование над соперником.

«Бешикташ»

«Чeрные орлы» подходят к матчу после выхода в финал Кубка Турции, где был разгромлен «Аланьяспор» (3:0). В чемпионате команда демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Оркун Кекчю с 9 голами в 36 матчах является лучшим бомбардиром. «Бешикташ» одержал три победы подряд на своeм поле. Исторически стамбульцы доминируют над «Карагюмрюком», не проигрывая в 10 последних матчах и забивая в 16 последних очных встречах.

«Карагюмрюк»

Гости переживают тяжелейший сезон и находятся в зоне вылета. Команда пропускает в четырeх последних матчах и потерпела домашнее поражение от «Эюпспора» (1:2) в прошлом туре. Сержиньо с 9 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром. Гостевая форма «Карагюмрюка» катастрофична – 12 матчей без побед на выезде.

Факты о командах

«Бешикташ»

«Карагюмрюк»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Карагюмрюк»

«Бешикташ» имеет колоссальное преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Карагюмрюку» на протяжении 10 последних матчей. Хозяева демонстрируют отличную результативность и будут мотивированы продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов. Гости катастрофически играют на выезде и являются одним из главных аутсайдеров лиги. Ожидаем уверенную победу «чeрных орлов» с комфортной разницей в счeте.

