«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95

26 апреля 2026 9:57
Бешикташ - Карагюмрюк
27 апр. 2026, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 31 тур
1.95
Победа «Бешикташа» с форой (-1.5)
27 апреля на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле состоится матч 31-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Бешикташ» примет «Карагюмрюк». Встреча команды, борющейся за место в Лиге чемпионов, и аутсайдера, отчаянно сражающегося за выживание. Хозяева имеют впечатляющее историческое доминирование над соперником.

«Бешикташ»

«Чeрные орлы» подходят к матчу после выхода в финал Кубка Турции, где был разгромлен «Аланьяспор» (3:0). В чемпионате команда демонстрирует отличную результативность – 10 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.00 гола за матч. Оркун Кекчю с 9 голами в 36 матчах является лучшим бомбардиром. «Бешикташ» одержал три победы подряд на своeм поле. Исторически стамбульцы доминируют над «Карагюмрюком», не проигрывая в 10 последних матчах и забивая в 16 последних очных встречах.

«Карагюмрюк»

Гости переживают тяжелейший сезон и находятся в зоне вылета. Команда пропускает в четырeх последних матчах и потерпела домашнее поражение от «Эюпспора» (1:2) в прошлом туре. Сержиньо с 9 голами в 33 матчах является лучшим бомбардиром. Гостевая форма «Карагюмрюка» катастрофична – 12 матчей без побед на выезде.

Факты о командах

«Бешикташ»

  • Пропускает в 4 последних матчах Суперлиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.00 гола за игру
  • Победа в 3 последних матчах дома
  • Не проигрывает в 10 последних матчах против «Карагюмрюка»
  • Забивает в 16 последних очных матчах против «Карагюмрюка»

«Карагюмрюк»

  • Пропускает в 4 последних матчах Суперлиги
  • Не выигрывает в 12 последних гостевых матчах Суперлиги
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.00 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру
  • Проигрывает в 10 последних очных матчах против «Бешикташа»

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Карагюмрюк»

«Бешикташ» имеет колоссальное преимущество в очных противостояниях и не проигрывает «Карагюмрюку» на протяжении 10 последних матчей. Хозяева демонстрируют отличную результативность и будут мотивированы продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов. Гости катастрофически играют на выезде и являются одним из главных аутсайдеров лиги. Ожидаем уверенную победу «чeрных орлов» с комфортной разницей в счeте.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бешикташа» с форой (-1.5) – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал «Бешикташа» больше 2.5

1.95
Победа «Бешикташа» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Другие прогнозы
26.04.2026
17:00
1.77
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Краснодар - Динамо Мх
«Динамо» с форой +1,5
26.04.2026
17:00
1.95
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец - Сокол
Победа «Черноморца»
26.04.2026
17:00
1.79
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ - Чайка
Победа «Чайки» с форой +1,5
26.04.2026
17:00
2.50
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Ротор - Волга
Победа «Ротора» с форой (-1)
26.04.2026
17:00
1.95
Англия. Кубок, 1/2 финала
Челси - Лидс
Тотал матча меньше 2.5
26.04.2026
18:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Кудровка - Шахтер
Победа «Шахтера» с форой (-1.5)
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
