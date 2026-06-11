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Канада – Босния и Герцеговина: кто победит в матче 1 тура группового этапа Чемпионата мира 2026

11 июня 2026 8:03
Канада - Босния и Герцеговина
12 июн. 2026, пятница 22:00 | Чемпионат мира, группа B, 1 тур
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3.60
Ничья
Сделать ставку

Матч 1 тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Канады и Боснии и Герцеговины пройдет 12 июня 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд». Команды подходят к игре в великолепной форме: обе сборные не проигрывают в восьми последних матчах кряду, демонстрируя надежную оборону и умение добиваться результата. Канада на домашнем турнире выглядит заряженной на подвиг, а боснийцы славятся своей неуступчивостью и частыми ничьими в официальных встречах. Кто сумеет сохранить свою впечатляющую беспроигрышную серию, или же равные силы приведут к закономерному разделу очков?

Кто победит в матче

Сборная Канады подходит к домашнему чемпионату мира с хорошими атакующими показателями: в последних пяти матчах канадцы забили шесть голов, что в среднем составляет 1,20 гола за игру. Оборона хозяев выглядит еще надежнее – всего три пропущенных мяча в пяти последних встречах, то есть 0,60 гола в среднем за матч. Канада забивает в пяти из семи последних игр и не знает поражений уже восемь матчей подряд. Домашний стадион и поддержка трибун становятся дополнительным козырем для команды, которая на своем поле способна навязывать давление любому сопернику.

Сборная Боснии и Герцеговины также находится в великолепной форме: команда не проигрывает на протяжении восьми последних матчей, причем в шести из них была зафиксирована ничья. Гости забивают в четырнадцати из шестнадцати последних встреч, но при этом их средняя результативность за последние пять игр составляет лишь 0,80 гола за матч. Оборона боснийцев выглядит надежно – 0,80 пропущенного в среднем за последние пять игр, однако команда пропускает в восьми из десяти последних матчей, что указывает на проблемы с сухими встречами.

Обе сборные демонстрируют удивительную стабильность: восемь матчей без поражений у каждой – это сильный аргумент в пользу ничейного исхода. Канада играет дома и имеет более высокую среднюю результативность (1,20 против 0,80), но Босния умеет цепляться за результат на выезде, о чем говорит серия из восьми матчей без проигрышей и шесть ничьих в ней. Прямой победе Канады (коэффициент 1,77) мешает как раз упорство гостей. Наш вывод: в этом матче не будет победителя, наиболее вероятный исход – ничья.

Форма и история личных встреч

Ранее сборные Канады и Боснии и Герцеговины не пересекались в официальных или товарищеских матчах, поэтому очная статистика отсутствует и не дает преимущества ни одной из сторон. Обе команды подходят к игре на длительных беспроигрышных сериях (восемь матчей без поражений у каждой), причем боснийцы зафиксировали ничейный результат в шести из этих восьми встреч. Отсутствие истории личных встреч делает предстоящий матч непредсказуемым, однако склонность Боснии к ничьим и домашний статус Канады, которая тоже не проигрывает, указывают на высокую вероятность мирного исхода.

Прогноз на победителя

Ничья. Обе сборные не проигрывают в восьми последних матчах, причем Босния и Герцеговина сыграла вничью в шести из этих восьми встреч. Канада имеет преимущество домашнего поля и более высокую среднюю результативность, но пробить оборону гостей, которые пропускают всего 0,80 гола за игру, будет непросто. Ставка на ничью с коэффициентом 3,60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура группового этапа между сборными Канады и Боснии и Герцеговины состоится 12 июня 2026 года в Торонто на стадионе «БМО Филд» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале «Матч ТВ».

Канада – Босния и Герцеговина: кто победит в матче 1 тура группового этапа Чемпионата мира 2026

3.60
Ничья
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Чемпионат мира Босния и Герцеговина Канада
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