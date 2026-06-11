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Южная Корея – Чехия: прогноз и ставки на матч 12 июня 2026 с коэффициентом

11 июня 2026 7:00
Южная Корея - Чехия
12 июн. 2026, пятница 05:00 | Чемпионат мира, группа A, 1 тур
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2.25
Тотал голов больше 2.5
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12 июня 2026 года в рамках 1-го тура Чемпионата мира встретятся сборные Южной Кореи и Чехии.

Южная Корея

Южнокорейская сборная подходит к старту мирового первенства в стабильной форме, особенно на домашней арене: команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своeм поле. В атаке корейцы действуют размеренно – 1.40 гола в среднем за пять игр, пропуская при этом 1.00. В контрольных матчах перед турниром были одержаны победы над Сальвадором (1:0) и Тринидадом и Тобаго (5:0). Однако в личных встречах с Чехией статистика не на стороне азиатской сборной: чехи забивают в трeх последних очных матчах.

Чехия

Чешская сборная подходит к турниру в великолепной атакующей форме. Команда побеждает в шести последних матчах и забивает в семи подряд. Средняя результативность чехов впечатляет – 3.00 гола за пять игр (15 голов в пяти матчах). Оборона при этом пропускает 1.20 в среднем. В последних товарищеских встречах были обыграны Гватемала (3:1) и Косово (2:1). Чехия забивает сопернику в трeх последних очных встречах.

Факты о командах

Южная Корея

  • За 5 матчей: 1.40 забито, 1.00 пропущено
  • Не проигрывают дома в 5 из 7 матчей

Чехия

  • 6 побед подряд
  • За 5 матчей: 3.00 забито, 1.20 пропущено
  • Забивают в 7 последних матчах
  • Пропускают в 4 последних матчах

Прогноз на матч Южная Корея – Чехия

Чехия подходит к матчу в более яркой атакующей форме и имеет положительную историю личных встреч. Южная Корея будет опираться на поддержку домашних трибун, но сдержать столь результативного соперника ей будет непросто. Ожидается, что гости как минимум не проиграют, а встреча может получиться результативной.

Рекомендованные ставки

  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 2.25
  • Чехия не проиграет (двойной шанс X2)

2.25
Тотал голов больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Чемпионат мира Чехия Южная Корея
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