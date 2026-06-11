12 июня 2026 года в рамках 1-го тура Чемпионата мира встретятся сборные Южной Кореи и Чехии.

Южная Корея

Южнокорейская сборная подходит к старту мирового первенства в стабильной форме, особенно на домашней арене: команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей на своeм поле. В атаке корейцы действуют размеренно – 1.40 гола в среднем за пять игр, пропуская при этом 1.00. В контрольных матчах перед турниром были одержаны победы над Сальвадором (1:0) и Тринидадом и Тобаго (5:0). Однако в личных встречах с Чехией статистика не на стороне азиатской сборной: чехи забивают в трeх последних очных матчах.

Чехия

Чешская сборная подходит к турниру в великолепной атакующей форме. Команда побеждает в шести последних матчах и забивает в семи подряд. Средняя результативность чехов впечатляет – 3.00 гола за пять игр (15 голов в пяти матчах). Оборона при этом пропускает 1.20 в среднем. В последних товарищеских встречах были обыграны Гватемала (3:1) и Косово (2:1). Чехия забивает сопернику в трeх последних очных встречах.

Факты о командах

Южная Корея

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.00 пропущено

Не проигрывают дома в 5 из 7 матчей

Чехия

6 побед подряд

За 5 матчей: 3.00 забито, 1.20 пропущено

Забивают в 7 последних матчах

Пропускают в 4 последних матчах

Прогноз на матч Южная Корея – Чехия

Чехия подходит к матчу в более яркой атакующей форме и имеет положительную историю личных встреч. Южная Корея будет опираться на поддержку домашних трибун, но сдержать столь результативного соперника ей будет непросто. Ожидается, что гости как минимум не проиграют, а встреча может получиться результативной.

Рекомендованные ставки