12 июня 2026 года в рамках 11-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Ислочь» и «Нафтан».

«Ислочь»

Минский клуб располагается в верхней половине таблицы и демонстрирует стабильную форму. Команда не проигрывает в трeх последних матчах и забивает в трeх подряд. В среднем за пять игр ислочлевцы забивают 1.40 гола, пропуская 1.00. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Минском» (1:1). История встреч с «Нафтаном» складывается для хозяев благоприятно: они не проигрывают в восьми из десяти последних домашних матчей против этого соперника и забивают в трeх последних очных встречах.

«Нафтан»

Новополоцкий клуб замыкает турнирную таблицу, имея в активе всего три очка после десяти туров. Команда проигрывает в трeх последних матчах и пропускает в трeх подряд. Оборона «Нафтана» выглядит катастрофически: 2.80 пропущенных в среднем за пять игр (14 голов в пяти матчах). Атака при этом приносит лишь 0.60 гола за игру. В прошлом туре последовало разгромное поражение от «Торпедо-БелАЗ» (0:4).

Факты о командах

«Ислочь»

7-е место, 16 очков, лучший бомбардир: Евгений Юдчиц (5)

За 5 матчей: 1.40 забито, 1.00 пропущено

Не проигрывают в 6 из 8 матчей

Забивают в 3 последних матчах

Не проигрывают «Нафтану» дома в 8 из 10 встреч

«Нафтан»

16-е место, 3 очка, лучший бомбардир: Алимхан Зайнивов (2)

За 5 матчей: 0.60 забито, 2.80 пропущено

3 поражения подряд

Пропускают в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Ислочь» – «Нафтан»

«Ислочь» подходит к матчу в стабильной форме и имеет подавляющее историческое преимущество над аутсайдером. «Нафтан» находится в глубоком кризисе, демонстрирует провальную игру в обороне и практически не забивает. Хозяева обязаны побеждать с комфортным счeтом.

Рекомендованные ставки