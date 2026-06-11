12 июня 2026 года в рамках 11-го тура Высшей лиги Беларуси встретятся «Ислочь» и «Нафтан».
«Ислочь»
Минский клуб располагается в верхней половине таблицы и демонстрирует стабильную форму. Команда не проигрывает в трeх последних матчах и забивает в трeх подряд. В среднем за пять игр ислочлевцы забивают 1.40 гола, пропуская 1.00. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Минском» (1:1). История встреч с «Нафтаном» складывается для хозяев благоприятно: они не проигрывают в восьми из десяти последних домашних матчей против этого соперника и забивают в трeх последних очных встречах.
«Нафтан»
Новополоцкий клуб замыкает турнирную таблицу, имея в активе всего три очка после десяти туров. Команда проигрывает в трeх последних матчах и пропускает в трeх подряд. Оборона «Нафтана» выглядит катастрофически: 2.80 пропущенных в среднем за пять игр (14 голов в пяти матчах). Атака при этом приносит лишь 0.60 гола за игру. В прошлом туре последовало разгромное поражение от «Торпедо-БелАЗ» (0:4).
Факты о командах
«Ислочь»
- 7-е место, 16 очков, лучший бомбардир: Евгений Юдчиц (5)
- За 5 матчей: 1.40 забито, 1.00 пропущено
- Не проигрывают в 6 из 8 матчей
- Забивают в 3 последних матчах
- Не проигрывают «Нафтану» дома в 8 из 10 встреч
«Нафтан»
- 16-е место, 3 очка, лучший бомбардир: Алимхан Зайнивов (2)
- За 5 матчей: 0.60 забито, 2.80 пропущено
- 3 поражения подряд
- Пропускают в 3 последних матчах
Прогноз на матч «Ислочь» – «Нафтан»
«Ислочь» подходит к матчу в стабильной форме и имеет подавляющее историческое преимущество над аутсайдером. «Нафтан» находится в глубоком кризисе, демонстрирует провальную игру в обороне и практически не забивает. Хозяева обязаны побеждать с комфортным счeтом.
Рекомендованные ставки
- Фора (-1.5) на «Ислочь» – коэффициент 1.8
- Тотал голов больше 2.5