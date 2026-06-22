Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Португалии и Узбекистана пройдет 23 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум». Португальцы стартовали на турнире с ничьей против ДР Конго (1:1) и теперь обязаны побеждать, чтобы не усложнять себе борьбу за выход из группы. Узбекистан в первом туре уступил Колумбии (1:3) и показывает скромные результаты в атаке – всего пять голов в пяти последних матчах. Сможет ли азиатская команда дать бой европейскому гранду, или Португалия возьмет свое за счет класса и опыта и добьется первой победы на турнире?
Кто победит в матче
Сборная Португалии подходит к игре с хорошими показателями: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1) в стартовом туре, а также одержала победы над Нигерией (2:1) и Чили (2:1), уступила США (0:2) и сыграла вничью с Мексикой (0:0). Португальцы действуют организованно в обороне и имеют в составе лидеров, способных решить исход любого матча. Против Узбекистана они будут максимально мотивированы взять три очка и приблизиться к плей-офф.
Узбекистан подходит к игре со скромной статистикой: пять голов в пяти матчах (в среднем 1,0 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда уступила Колумбии (1:3) на старте турнира, а также проиграла Нидерландам (1:2) и Канаде (0:2), но одержала победу над Габоном (3:1) и выиграла по пенальти у Венесуэлы (0:0, пен. 5:4). Узбекистан способен создавать моменты, но их оборона не выдерживает давления со стороны топ-соперников, а атака недостаточно эффективна, чтобы компенсировать потери.
Итоговый вывод: Португалия превосходит Узбекистан по всем компонентам – классу игроков, опыту и организации игры. Узбекистан может рассчитывать только на чудо, но разница в уровне слишком велика. Учитывая необходимость победы для португальцев после ничьей в первом туре, победа европейской сборной с разницей минимум в два мяча выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Португалии.
Форма и история личных встреч
Португалия демонстрирует надежную оборону и стабильные результаты, тогда как Узбекистан пропускает в среднем 1,6 гола за игру и не показывает достаточной эффективности в атаке. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс португальцев не оставляют сомнений в их превосходстве.
Прогноз на победителя
Португалия имеет надежную оборону и высокий класс игроков, тогда как Узбекистан не показывает ни надежной защиты, ни острой атаки, чтобы конкурировать с таким соперником. Учитывая необходимость победы для португальцев и разницу в классе, победа с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Португалии с форой (-2) с коэффициентом 2.07. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч второго тура группового этапа между сборными Португалии и Узбекистана состоится 23 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».