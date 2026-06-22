Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Португалии и Узбекистана пройдет 23 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум». Португальцы стартовали на турнире с ничьей против ДР Конго (1:1) и теперь обязаны побеждать, чтобы не усложнять себе борьбу за выход из группы. Узбекистан в первом туре уступил Колумбии (1:3) и показывает скромные результаты в атаке – всего пять голов в пяти последних матчах. Сможет ли азиатская команда дать бой европейскому гранду, или Португалия возьмет свое за счет класса и опыта и добьется первой победы на турнире?

Кто победит в матче

Сборная Португалии подходит к игре с хорошими показателями: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1) в стартовом туре, а также одержала победы над Нигерией (2:1) и Чили (2:1), уступила США (0:2) и сыграла вничью с Мексикой (0:0). Португальцы действуют организованно в обороне и имеют в составе лидеров, способных решить исход любого матча. Против Узбекистана они будут максимально мотивированы взять три очка и приблизиться к плей-офф.

Узбекистан подходит к игре со скромной статистикой: пять голов в пяти матчах (в среднем 1,0 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда уступила Колумбии (1:3) на старте турнира, а также проиграла Нидерландам (1:2) и Канаде (0:2), но одержала победу над Габоном (3:1) и выиграла по пенальти у Венесуэлы (0:0, пен. 5:4). Узбекистан способен создавать моменты, но их оборона не выдерживает давления со стороны топ-соперников, а атака недостаточно эффективна, чтобы компенсировать потери.

Итоговый вывод: Португалия превосходит Узбекистан по всем компонентам – классу игроков, опыту и организации игры. Узбекистан может рассчитывать только на чудо, но разница в уровне слишком велика. Учитывая необходимость победы для португальцев после ничьей в первом туре, победа европейской сборной с разницей минимум в два мяча выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Португалии.

Форма и история личных встреч

Португалия демонстрирует надежную оборону и стабильные результаты, тогда как Узбекистан пропускает в среднем 1,6 гола за игру и не показывает достаточной эффективности в атаке. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс португальцев не оставляют сомнений в их превосходстве.





Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Португалия 1 Диогу Кошта ВР 25 Нуну Мендеш ЛЗ 13 Ренату Вейга ЦЗ 4 Томаш Араужо ЦЗ 20 Жоау Канселу ПЗ 23 Витинья ЦП 15 Жоау Невеш ЦП 18 Педру Нету ЦП 8 Бруну Фернандеш ЦП 10 Бернарду Силва ЦП 7 Криштиану Роналду ЦФ Главный тренер Роберто Мартинес Узбекистан 1 Уткир Юсупов ВР 5 Рустам Ашурматов ЦЗ 0 Абдулло Абдуллоев ЦЗ 2 Абдукодир Хусанов ЦЗ 13 Шерзод Насруллаев ЛП 11 Остон Урунов ЦП 22 Аббосбек Файзуллаев ЦП 7 Отабек Шукуров ЦП 6 Акмаль Мозговой ЦП 0 Бехрузджон Каримов ПП 14 Эльдор Шомуродов ЦФ Главный тренер Фабио Каннаваро 4-5-1 1 Кошта 25 Мендеш 13 Вейга 4 Араужо 20 Канселу 15 Невеш 18 Нету 8 Фернандеш 10 Силва 23 Витинья 7 Роналду 3-5-1-1 1 Юсупов 5 Ашурматов 0 Абдуллоев 2 Хусанов 0 Каримов 22 Файзуллаев 7 Шукуров 6 Мозговой 13 Насруллаев 11 Урунов 14 Шомуродов Остались в запасе Португалия Узбекистан Главный тренер Роберто Мартинес Главный тренер Фабио Каннаваро Главный тренер Роберто Мартинес Главный тренер Фабио Каннаваро

Прогноз на победителя

Португалия имеет надежную оборону и высокий класс игроков, тогда как Узбекистан не показывает ни надежной защиты, ни острой атаки, чтобы конкурировать с таким соперником. Учитывая необходимость победы для португальцев и разницу в классе, победа с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Португалии с форой (-2) с коэффициентом 2.07. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Португалии и Узбекистана состоится 23 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».