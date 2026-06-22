Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Португалия – Узбекистан: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

22 июня 2026 8:52
Португалия - Узбекистан
23 июн. 2026, вторник 20:00 | Чемпионат мира, группа K, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.07
Победа Португалии с форой (-2)
Сделать ставку

Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Португалии и Узбекистана пройдет 23 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум». Португальцы стартовали на турнире с ничьей против ДР Конго (1:1) и теперь обязаны побеждать, чтобы не усложнять себе борьбу за выход из группы. Узбекистан в первом туре уступил Колумбии (1:3) и показывает скромные результаты в атаке – всего пять голов в пяти последних матчах. Сможет ли азиатская команда дать бой европейскому гранду, или Португалия возьмет свое за счет класса и опыта и добьется первой победы на турнире?

Кто победит в матче

Сборная Португалии подходит к игре с хорошими показателями: семь голов в пяти последних матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1) в стартовом туре, а также одержала победы над Нигерией (2:1) и Чили (2:1), уступила США (0:2) и сыграла вничью с Мексикой (0:0). Португальцы действуют организованно в обороне и имеют в составе лидеров, способных решить исход любого матча. Против Узбекистана они будут максимально мотивированы взять три очка и приблизиться к плей-офф.

Узбекистан подходит к игре со скромной статистикой: пять голов в пяти матчах (в среднем 1,0 за игру) и восемь пропущенных (1,6). Команда уступила Колумбии (1:3) на старте турнира, а также проиграла Нидерландам (1:2) и Канаде (0:2), но одержала победу над Габоном (3:1) и выиграла по пенальти у Венесуэлы (0:0, пен. 5:4). Узбекистан способен создавать моменты, но их оборона не выдерживает давления со стороны топ-соперников, а атака недостаточно эффективна, чтобы компенсировать потери.

Итоговый вывод: Португалия превосходит Узбекистан по всем компонентам – классу игроков, опыту и организации игры. Узбекистан может рассчитывать только на чудо, но разница в уровне слишком велика. Учитывая необходимость победы для португальцев после ничьей в первом туре, победа европейской сборной с разницей минимум в два мяча выглядит безальтернативной. Наш прогноз – уверенная победа Португалии.

Форма и история личных встреч

Португалия демонстрирует надежную оборону и стабильные результаты, тогда как Узбекистан пропускает в среднем 1,6 гола за игру и не показывает достаточной эффективности в атаке. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс португальцев не оставляют сомнений в их превосходстве.



Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
13
Ренату Вейга
ЦЗ
4
Томаш Араужо
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
23
Витинья
ЦП
15
Жоау Невеш
ЦП
18
Педру Нету
ЦП
8
Бруну Фернандеш
ЦП
10
Бернарду Силва
ЦП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
0
Абдулло Абдуллоев
ЦЗ
2
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
13
Шерзод Насруллаев
ЛП
11
Остон Урунов
ЦП
22
Аббосбек Файзуллаев
ЦП
7
Отабек Шукуров
ЦП
6
Акмаль Мозговой
ЦП
0
Бехрузджон Каримов
ПП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
4-5-1
1
Кошта
25
Мендеш
13
Вейга
4
Араужо
20
Канселу
15
Невеш
18
Нету
8
Фернандеш
10
Силва
23
Витинья
7
Роналду
3-5-1-1
1
Юсупов
5
Ашурматов
0
Абдуллоев
2
Хусанов
0
Каримов
22
Файзуллаев
7
Шукуров
6
Мозговой
13
Насруллаев
11
Урунов
14
Шомуродов
Остались в запасе
Португалия
Узбекистан
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Фабио Каннаваро

Прогноз на победителя

Португалия имеет надежную оборону и высокий класс игроков, тогда как Узбекистан не показывает ни надежной защиты, ни острой атаки, чтобы конкурировать с таким соперником. Учитывая необходимость победы для португальцев и разницу в классе, победа с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Португалии с форой (-2) с коэффициентом 2.07. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Португалии и Узбекистана состоится 23 июня 2026 года в Хьюстоне на стадионе «NRG Стэдиум» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Португалия – Узбекистан: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

2.07
Победа Португалии с форой (-2)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Чемпионат мира Узбекистан Португалия
Другие прогнозы
23.06.2026
03:00
2.25
Чемпионат мира, группа I, 2 тур
Норвегия - Сенегал
Победа Норвегии
23.06.2026
06:00
1.93
Чемпионат мира, группа J, 2 тур
Иордания - Алжир
Победа Алжира с форой (-1)
23.06.2026
20:00
2.07
Чемпионат мира, группа K, 2 тур
Португалия - Узбекистан
Победа Португалии с форой (-2)
23.06.2026
23:00
2.10
Чемпионат мира, группа L, 2 тур
Англия - Гана
победа Англии с форой (-2)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 