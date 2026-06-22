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Иордания – Алжир: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

22 июня 2026 8:00
Иордания - Алжир
23 июн. 2026, вторник 06:00 | Чемпионат мира, группа J, 2 тур
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1.93
Победа Алжира с форой (-1)
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Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Иордании и Алжира пройдет 23 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум». Обе команды проиграли в стартовом туре – Иордания уступила Австрии (1:3), а Алжир потерпел разгромное поражение от Аргентины (0:3), поэтому для обеих этот матч становится решающим в борьбе за выход из группы. Алжир подходит к игре с впечатляющей атакой (12 голов в пяти последних матчах) и надежной обороной, тогда как Иордания пропускает в среднем 2,6 гола за последние пять игр. Сможет ли азиатская команда дать бой африканскому фавориту, или Алжир возьмет свое за счет класса и опыта?

Кто победит в матче

Сборная Иордании подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и 13 пропущенных (2,6). Команда уступила Австрии (1:3) на старте турнира, а также проиграла Колумбии (0:2) и Швейцарии (1:4), сыграла вничью с Нигерией (2:2) и Коста-Рикой (2:2). Иорданцы способны забивать, но их оборона не выдерживает давления даже от соперников среднего уровня. Против организованного и мощного Алжира им будет крайне сложно сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Алжир подходит к игре с впечатляющей статистикой: 12 голов в пяти матчах (в среднем 2,4 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда уступила Аргентине (0:3) в стартовом туре, но до этого показывала уверенные результаты: разгром Боливии (4:0), победа над Нидерландами (1:0), ничья с Уругваем (0:0) и разгром Гватемалы (7:0). Алжир обладает мощной атакой и надежной обороной, что делает их явными фаворитами в этом матче. После поражения от Аргентины африканцы будут максимально мотивированы и постараются взять свои очки.

Итоговый вывод: Алжир превосходит Иорданию по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и классу игроков. Иордания не показывает достаточной эффективности, чтобы конкурировать с таким соперником. Учитывая разницу в классе и необходимость победы для алжирцев, победа африканской сборной с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Алжира.

Форма и история личных встреч

Алжир демонстрирует впечатляющую атаку (2,4 гола в среднем) и надежную оборону, тогда как Иордания пропускает в среднем 2,6 гола за игру и нестабильна в защите. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс алжирцев не оставляют сомнений в их превосходстве.


Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Иордания
0
Язид Абу-Лайла
ВР
3
Абдалла Насиб
ЦЗ
0
Язан Абу-Араб
ЦЗ
0
Мохаммед Абуалнади
ЦЗ
0
Моханнад Абу Таха
ЛП
21
Низар Аль-Рашдан
ЦП
8
Нур Аль-Равабде
ЦП
0
Оде Аль-Фахури
ЦП
0
Али Олван
ЦП
23
Эхсан Хаддад
ПП
10
Муса Аль-Тамари
ЦФ
Главный тренер
Джамал Селлами
Алжир
23
Люка Зидан
ВР
15
Райан Айт Нури
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
21
Рами Бенсебаини
ЦЗ
17
Рафик Бельгали
ПЗ
14
Хишам Будауи
ЦП
19
Набиль Бенталеб
ЦП
22
Ибрагим Маза
ЦП
11
Анис Хадж Мусса
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
10
Фарез Шаиби
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
3-5-1-1
0
Абу-Лайла
3
Насиб
0
Абу-Араб
0
Абуалнади
0
Абу Таха
8
Аль-Равабде
0
Аль-Фахури
0
Олван
23
Хаддад
21
Аль-Рашдан
10
Аль-Тамари
4-3-3
23
Зидан
17
Бельгали
2
Манди
21
Бенсебаини
15
Айт Нури
14
Будауи
19
Бенталеб
22
Маза
10
Шаиби
9
Гуири
11
Хадж Мусса
Остались в запасе
Иордания
Алжир
Главный тренер
Джамал Селлами
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Джамал Селлами
Главный тренер
Владимир Петкович

Прогноз на победителя

Алжир имеет мощную атаку (2,4 гола в среднем) и надежную оборону, тогда как Иордания пропускает в среднем 2,6 гола за игру и нестабильна в защите. Учитывая разницу в классе и необходимость победы для алжирцев после поражения от Аргентины, победа африканской сборной с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Алжира с форой (-1) с коэффициентом 1.93. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Иордании и Алжира состоится 23 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум» и начнется в 06:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Иордания – Алжир: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

1.93
Победа Алжира с форой (-1)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Чемпионат мира Алжир Иордания
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