Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Иордании и Алжира пройдет 23 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум». Обе команды проиграли в стартовом туре – Иордания уступила Австрии (1:3), а Алжир потерпел разгромное поражение от Аргентины (0:3), поэтому для обеих этот матч становится решающим в борьбе за выход из группы. Алжир подходит к игре с впечатляющей атакой (12 голов в пяти последних матчах) и надежной обороной, тогда как Иордания пропускает в среднем 2,6 гола за последние пять игр. Сможет ли азиатская команда дать бой африканскому фавориту, или Алжир возьмет свое за счет класса и опыта?

Кто победит в матче

Сборная Иордании подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и 13 пропущенных (2,6). Команда уступила Австрии (1:3) на старте турнира, а также проиграла Колумбии (0:2) и Швейцарии (1:4), сыграла вничью с Нигерией (2:2) и Коста-Рикой (2:2). Иорданцы способны забивать, но их оборона не выдерживает давления даже от соперников среднего уровня. Против организованного и мощного Алжира им будет крайне сложно сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Алжир подходит к игре с впечатляющей статистикой: 12 голов в пяти матчах (в среднем 2,4 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда уступила Аргентине (0:3) в стартовом туре, но до этого показывала уверенные результаты: разгром Боливии (4:0), победа над Нидерландами (1:0), ничья с Уругваем (0:0) и разгром Гватемалы (7:0). Алжир обладает мощной атакой и надежной обороной, что делает их явными фаворитами в этом матче. После поражения от Аргентины африканцы будут максимально мотивированы и постараются взять свои очки.

Итоговый вывод: Алжир превосходит Иорданию по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и классу игроков. Иордания не показывает достаточной эффективности, чтобы конкурировать с таким соперником. Учитывая разницу в классе и необходимость победы для алжирцев, победа африканской сборной с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Алжира.

Форма и история личных встреч

Алжир демонстрирует впечатляющую атаку (2,4 гола в среднем) и надежную оборону, тогда как Иордания пропускает в среднем 2,6 гола за игру и нестабильна в защите. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс алжирцев не оставляют сомнений в их превосходстве.





Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Иордания 0 Язид Абу-Лайла ВР 3 Абдалла Насиб ЦЗ 0 Язан Абу-Араб ЦЗ 0 Мохаммед Абуалнади ЦЗ 0 Моханнад Абу Таха ЛП 21 Низар Аль-Рашдан ЦП 8 Нур Аль-Равабде ЦП 0 Оде Аль-Фахури ЦП 0 Али Олван ЦП 23 Эхсан Хаддад ПП 10 Муса Аль-Тамари ЦФ Главный тренер Джамал Селлами Алжир 23 Люка Зидан ВР 15 Райан Айт Нури ЛЗ 2 Айсса Манди ЦЗ 21 Рами Бенсебаини ЦЗ 17 Рафик Бельгали ПЗ 14 Хишам Будауи ЦП 19 Набиль Бенталеб ЦП 22 Ибрагим Маза ЦП 11 Анис Хадж Мусса ЦФ 9 Амин Гуири ЦФ 10 Фарез Шаиби ЦФ Главный тренер Владимир Петкович 3-5-1-1 0 Абу-Лайла 3 Насиб 0 Абу-Араб 0 Абуалнади 0 Абу Таха 8 Аль-Равабде 0 Аль-Фахури 0 Олван 23 Хаддад 21 Аль-Рашдан 10 Аль-Тамари 4-3-3 23 Зидан 17 Бельгали 2 Манди 21 Бенсебаини 15 Айт Нури 14 Будауи 19 Бенталеб 22 Маза 10 Шаиби 9 Гуири 11 Хадж Мусса Остались в запасе Иордания Алжир Главный тренер Джамал Селлами Главный тренер Владимир Петкович Главный тренер Джамал Селлами Главный тренер Владимир Петкович

Прогноз на победителя

Алжир имеет мощную атаку (2,4 гола в среднем) и надежную оборону, тогда как Иордания пропускает в среднем 2,6 гола за игру и нестабильна в защите. Учитывая разницу в классе и необходимость победы для алжирцев после поражения от Аргентины, победа африканской сборной с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Алжира с форой (-1) с коэффициентом 1.93. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Иордании и Алжира состоится 23 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум» и начнется в 06:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».