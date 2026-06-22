Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Иордании и Алжира пройдет 23 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум». Обе команды проиграли в стартовом туре – Иордания уступила Австрии (1:3), а Алжир потерпел разгромное поражение от Аргентины (0:3), поэтому для обеих этот матч становится решающим в борьбе за выход из группы. Алжир подходит к игре с впечатляющей атакой (12 голов в пяти последних матчах) и надежной обороной, тогда как Иордания пропускает в среднем 2,6 гола за последние пять игр. Сможет ли азиатская команда дать бой африканскому фавориту, или Алжир возьмет свое за счет класса и опыта?
Кто победит в матче
Сборная Иордании подходит к игре с серьезными проблемами в обороне: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и 13 пропущенных (2,6). Команда уступила Австрии (1:3) на старте турнира, а также проиграла Колумбии (0:2) и Швейцарии (1:4), сыграла вничью с Нигерией (2:2) и Коста-Рикой (2:2). Иорданцы способны забивать, но их оборона не выдерживает давления даже от соперников среднего уровня. Против организованного и мощного Алжира им будет крайне сложно сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Алжир подходит к игре с впечатляющей статистикой: 12 голов в пяти матчах (в среднем 2,4 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда уступила Аргентине (0:3) в стартовом туре, но до этого показывала уверенные результаты: разгром Боливии (4:0), победа над Нидерландами (1:0), ничья с Уругваем (0:0) и разгром Гватемалы (7:0). Алжир обладает мощной атакой и надежной обороной, что делает их явными фаворитами в этом матче. После поражения от Аргентины африканцы будут максимально мотивированы и постараются взять свои очки.
Итоговый вывод: Алжир превосходит Иорданию по всем компонентам – атакующей мощи, надежности обороны и классу игроков. Иордания не показывает достаточной эффективности, чтобы конкурировать с таким соперником. Учитывая разницу в классе и необходимость победы для алжирцев, победа африканской сборной с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Алжира.
Форма и история личных встреч
Алжир демонстрирует впечатляющую атаку (2,4 гола в среднем) и надежную оборону, тогда как Иордания пропускает в среднем 2,6 гола за игру и нестабильна в защите. Ранее сборные не встречались, поэтому этот матч станет первой очной проверкой, однако текущая форма и класс алжирцев не оставляют сомнений в их превосходстве.
Прогноз на победителя
Алжир имеет мощную атаку (2,4 гола в среднем) и надежную оборону, тогда как Иордания пропускает в среднем 2,6 гола за игру и нестабильна в защите. Учитывая разницу в классе и необходимость победы для алжирцев после поражения от Аргентины, победа африканской сборной с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Алжира с форой (-1) с коэффициентом 1.93. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.
Время начала и трансляция
Матч второго тура группового этапа между сборными Иордании и Алжира состоится 23 июня 2026 года в Санта-Кларе на стадионе «Ливайс Стэдиум» и начнется в 06:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».