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Владимир Петкович
Главные новости
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
2
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Все новости
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
10
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
4
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
Видео
Карадениз перед началом матча «Рубина» покатил мяч на Лисаковича. Через две минуты белорус забил в стиле Гекдениза
19:34
«Газпром» будет спонсировать новый турнир с участием сборной России
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19:31
Оффтоп
Азербайджанец вместо рукопожатия ударил армянина в лицо на чемпионате Европы по греко-римской борьбе
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19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
1
19:19
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Ставь на сегодняшние матчи «Милана» и «Атлетико» с фрибетом 2000 рублей
18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
4
18:40
Петржела назвал преемника Семака в «Зените»
1
18:33
Директор «Шахтера»: «ФИФА просто обворовала украинские клубы. Верните нам игроков!»
5
18:21
Суд Барселоны поддержал решение Примеры об отмене регистрации Гави. «Барсе» придется заявить его за молодежку
4
18:10
«Лечение не принесло ожидаемых результатов». Умяров больше не сыграет в этом сезоне
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18:04
Юрист считает, что за Заремой закрепится «звание» эскортницы, если она проиграет суд Смородской
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17:53
Павлюченко оценил шансы сборной России завоевать первый трофей в истории на турнире в Азии
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Владимир Петкович
Тренер
Имя
Владимир
Фамилия
Петкович
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
15 августа 1963
Статистика
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Посты
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Лига наций 2020/2021
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы 2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Чемпионат мира 2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Суперкубок Италии 2013
Товарищеские матчи 2013
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Швейцария. Суперлига 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Турция. Супер-Лига 2011/2012
Швейцария. Супер-Лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Швейцария. Супер-Лига 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Швейцарии 2009/2010
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Швейцария
2
2
0
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
25.03.2021
Болгария
1 : 3
Швейцария
28.03.2021
Швейцария
1 : 0
Литва
20 января 2022
11:39
Анри может возглавить «Бордо»
27 июля 2021
23:33
Фото
Петкович подписал контракт с «Бордо». Он мог возглавить «Зенит» и сборную России
4
6 июля 2021
00:56
В сборную России могут пригласить Петковича, также рассматривался Далич
5
3 июля 2021
13:26
Семак – о Петковиче: «В «Зенит» сватали два десятка тренеров, но никто так и не пришел»
6
16 июня 2021
09:51
Главный тренер сборной Швейцарии Петкович может возглавить «Зенит»
28
3 июля 2018
22:18
Петкович: «Жду от сборной России сюрпризов на чемпионате мира-2018»
1
21 июня 2018
19:29
Тренер сборной Швейцарии: «Потрясает, как Россия подготовилась к чемпионату мира-2018»
5
13 ноября 2017
06:31
Петкович раскритиковал фанатов сборной Швейцарии
12 октября 2017
20:51
«Милан» может возглавить нынешний тренер сборной Швейцарии Петкович
1
25 июня 2016
20:28
Петкович: «Мне жаль Джаку, но дело не только в нем»
2
11 июня 2016
21:37
Петкович: «Мы справились с эмоциями лучше албанцев»
18.05.2016 03:08
Донадони, Льоренте, Маццола и другие выбирают «Команду Евро всех времен»
«Команда Мечты» чемпионатов Европы по версии известных футбольных персон прошлого и настоящего. Выпуск №3.
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