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    Владимир Петкович

    Тренер
    Имя Владимир
    Фамилия Петкович
    Гражданство Босния и Герцеговина
    Дата рождения 15 августа 1963
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Швейцария 2 2 0 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.03.2021 Болгария 1 : 3 Швейцария
    28.03.2021 Швейцария 1 : 0 Литва
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