Петкович: «Мы справились с эмоциями лучше албанцев»

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович поделился своими впечатлениями от матча против Албании (1:0).

«Нам лучше соперника удалось справиться с эмоциями от первого матча. Мы направили энергию и нерв этой игры в нужное русло. В первые 20 минут мы играли гораздо лучше, чем в оставшиеся 70. Вначале мы диктовали темп, а затем позволили сопернику взять инициативу и слишком снизили темп. Даже когда албанцы остались вдесятером, эта тенденция продолжилась, хотя мы не использовали много моментов.

Должны были дожимать соперника, но не все дело в форвардах. Наши защитники и полузащитники тоже могут вносить свой вклад в атакующие действия, что и показал Шер, забив победный гол. Отличная игра Яна Соммера меня не удивила – он молодой, но уже очень опытный вратарь, у которого есть все качества для игры на высшем уровне. С самого начала нашей целью было обеспечить себе место в плей-офф в первых двух турах. Цель остается прежней», – заявил Петкович.

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