Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин Шнякин высказался о призыве журналистки Алены Долецкой уволить его.

Долецкой не понравилось, как Шнякин комментировал финал Евро-2024.

«Алена, добрый день! Извините, увольнение у вас вряд ли получится инициировать:) Но я бы с интересом выслушал претензии. В чем проблема? Что вы имеете в виду под словом «позор» футбола?

А то ведь комментирую его 17 лет, варюсь в нем, играю, изучаю, популяризирую, освещаю, но такой забавной формулировки не встречал.

Что ранило ваш слух? Какие конкретно примеры? Какие трактовки/оценки/речевые обороты?» – написал Шнякин в комментариях в телеграм-канале Долецкой.