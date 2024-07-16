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  • Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»

Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»

16 июля 2024, 16:10
17

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин Шнякин высказался о призыве журналистки Алены Долецкой уволить его.

  • Долецкой не понравилось, как Шнякин комментировал финал Евро-2024.

«Алена, добрый день! Извините, увольнение у вас вряд ли получится инициировать:) Но я бы с интересом выслушал претензии. В чем проблема? Что вы имеете в виду под словом «позор» футбола?

А то ведь комментирую его 17 лет, варюсь в нем, играю, изучаю, популяризирую, освещаю, но такой забавной формулировки не встречал.

Что ранило ваш слух? Какие конкретно примеры? Какие трактовки/оценки/речевые обороты?» – написал Шнякин в комментариях в телеграм-канале Долецкой.

  • Шнякин прокомментировал 2-й подряд финал Евро/ЧМ.
  • Он работает на «Матч ТВ» с момента основания в 2015 году.

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Источник: телеграм-канал Алены Долецкой
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Генич Константин
Комментарии (17)
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...короче
1721136714
...нас обязательно держать в курсе их личной переписки?(...
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Spartak_forv@
1721137113
Популяризируешь футбол,мы поняли)
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baggio80
1721137233
Ржать и хрюкать во время финал это норма у матч тв то вы лучшие комментаторы
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Александр52
1721138086
Я не долюбливаю Матч ТВ, из-за того, что они профукали ОККО лучшие показы. Но претензий к комментаторам нет. Ребята пашут. Особенно этот Шнякин. Фактически он вёл финал. Генич был №2. Респект. Замечаний по ходу игры не было.
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Иван Петров 1986
1721138386
Правильно она сказала - Срач ТВ и его клоуны позор футбола.
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FCSpartakM
1721140531
"ваш" надо писать с большой буквы, это обращение не к толпе людей, а к конкретному человеку. А претензия, судя по всему, из-за той манеры, что была у дуэта. Смешки, шутки и визг. В целом ничего страшного в этом нет. Просто это по-другому.
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Artemka444
1721141670
Просто разогнать матч тв
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Aleksander-Kulesh-google
1721146673
Александр Елагин, Василий Уткин вот пример профессионального комментирования международных футбольных турниров. Уровень сегодняшних комментаторов соответствует уровню игр РПЛ.
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vadikrew
1721153686
Не знаю че за нах на вас напал? Как по мне, так все комментаторы футбола нормальные. Единственное, Аксенова голос мне прям слух режет, но это субъективное восприятие, а не оценка работы. А как раз Шнякин, Генич, Пойда.. Их эфиры приятно смотреть/слушать.
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шахта Заполярная
1721154575
Лучше чердака выгоните, вот где противно слушать
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