Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин Шнякин высказался о призыве журналистки Алены Долецкой уволить его.
- Долецкой не понравилось, как Шнякин комментировал финал Евро-2024.
«Алена, добрый день! Извините, увольнение у вас вряд ли получится инициировать:) Но я бы с интересом выслушал претензии. В чем проблема? Что вы имеете в виду под словом «позор» футбола?
А то ведь комментирую его 17 лет, варюсь в нем, играю, изучаю, популяризирую, освещаю, но такой забавной формулировки не встречал.
Что ранило ваш слух? Какие конкретно примеры? Какие трактовки/оценки/речевые обороты?» – написал Шнякин в комментариях в телеграм-канале Долецкой.
- Шнякин прокомментировал 2-й подряд финал Евро/ЧМ.
- Он работает на «Матч ТВ» с момента основания в 2015 году.
Источник: телеграм-канал Алены Долецкой