Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой

Журналист Тимур Журавель прокомментировал высказывания коллеги Дмитрия Шнякина и журналистки Алены Долецкой, посвященные работе Шнякина и Константина Генича в качестве комментаторов финала Евро-2024.

«Прочитав такое подробное обращение к Диме Шнякину, у меня возникла только одна мысль: каждый имеет право на свое глупое мнение», – заявил Журавель.

«Это просто стадное чувство. Шнякин не заслуживает той критики, которая ему достается. Да еще и с дилетантской подачи придирающегося человека.

А посыл «раньше был Махарадзе, а сейчас все не то» – максимально обнуляющий уровень претензий. Если вам кто-то скажет, что после Пеле в футбол никто толком не играл, продолжите ли вы всерьез относиться к такому собеседнику?» – добавил он.