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Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой

17 июля 2024, 13:23
9

Журналист Тимур Журавель прокомментировал высказывания коллеги Дмитрия Шнякина и журналистки Алены Долецкой, посвященные работе Шнякина и Константина Генича в качестве комментаторов финала Евро-2024.

«Прочитав такое подробное обращение к Диме Шнякину, у меня возникла только одна мысль: каждый имеет право на свое глупое мнение», – заявил Журавель.

«Это просто стадное чувство. Шнякин не заслуживает той критики, которая ему достается. Да еще и с дилетантской подачи придирающегося человека.

А посыл «раньше был Махарадзе, а сейчас все не то» – максимально обнуляющий уровень претензий. Если вам кто-то скажет, что после Пеле в футбол никто толком не играл, продолжите ли вы всерьез относиться к такому собеседнику?» – добавил он.

  • Ранее Долецкая призвала уволить Шнякина и Генича.
  • Шнякин прокомментировал 2-й подряд финал Евро/ЧМ.

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Источник: телеграм-канал «Здесь был Тимур | Тимур Журавель»
Чемпионат Европы Генич Константин
Комментарии (9)
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...короче
1721212287
...оп-па! Танцуют все! Вот и Журавль свой клюв сунул)... Ну, надо ждать Губерниева)...
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Инсаров
1721212826
Чем мне запомнился Журавель на "Матч ТВ"? Во время ЧМ в Катаре вместо того, чтобы комментировать матчи, он развозил наклейки о себе "Здесь был..." по стадионам и размещал их, как мне показалось, на туалетах.
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Цугундeр
1721215376
Кто наступил на "лесного клопа" ( в просторечии "американская вонючка " ) ?
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DOCTOR PENALTY
1721215752
Летел бы ты, Журавель, отсюда со своим маразмом. Тебе в стаю к бакланам надо.
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Garrincha58
1721218930
кто следующий говнеца подкинет, как говорится не тронь их вони будет на всю вселенную
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АЛЕКС 58
1721221660
Редкозубый эксперт появился!
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Spartak_forv@
1721222291
Журавель о себе: "Каждый имеет право на глупое мнение"
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Axe111
1721228933
Кого ты защищаешь, сам из этой же кучки!!!
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TANNER
1721321343
Эту Долецкую никто знать не знал, за то сейчас о ней говорят, много говорят. Она от души так хайпанула, это сработало. Как журналист она дно, но о ней говорят и буду говорить еще какое то время, она своего добилась.
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