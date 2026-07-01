В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможности проведения в России чемпионата Европы.
«Готова ли Россия подать заявку на проведение Евро-2036? Безусловно, у нас есть всe, чтобы успешно проводить футбольные соревнования такого уровня. В стране есть соответствующая инфраструктура.
Когда будет возможность подать заявку на проведение большого футбольного соревнования, мы это сделаем. В данном случае нужно начинать с вопроса о возвращении сборных команд в международные соревнования», – сказал Дюков.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- В 2028 году Евро примут Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия. В 2032-м турнир пройдет в Италии и Турции.
Источник: Metaratings.ru