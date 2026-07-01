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  • В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России

В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России

1 июля, 10:59
3

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможности проведения в России чемпионата Европы.

«Готова ли Россия подать заявку на проведение Евро-2036? Безусловно, у нас есть всe, чтобы успешно проводить футбольные соревнования такого уровня. В стране есть соответствующая инфраструктура.

Когда будет возможность подать заявку на проведение большого футбольного соревнования, мы это сделаем. В данном случае нужно начинать с вопроса о возвращении сборных команд в международные соревнования», – сказал Дюков.

  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • В 2028 году Евро примут Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия. В 2032-м турнир пройдет в Италии и Турции.

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Источник: Metaratings.ru
Чемпионат Европы Товарищеские матчи. Сборные Россия Дюков Александр
Комментарии (3)
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TOMSON
1782898137
Комментарий удален пользователем
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R_a_i_n
1782898290
Какая нах заявка на проведение Евро? Они после 30-го года собираются воевать с нами во всю.
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rash1959
1782909945
Это типа: "Какое главное событие в моей жизни? ... Впереди." (Собачье сердце)
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