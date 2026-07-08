Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В РФС назвали условие для проведения Суперкубка России из двух матчей

В РФС назвали условие для проведения Суперкубка России из двух матчей

Сегодня, 16:46
13

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков допустил, что обладатель Суперкубка страны будет определяться в двухматчевом противостоянии.

– Иногда клубы выражают недовольство выбором города проведения матча за Суперкубок России. Есть ли в планах РФС рассмотреть проведение Суперкубка из двух матчей – на полях участников?

– Мы не против, но это решение должен принимать не только РФС, но и лига с клубами.

Свободных окон не так много, и это означает, что, с одной стороны, 14 клубов РПЛ будут готовиться в своем режиме, а двум командам, участвующим в Суперкубке, придется корректировать подготовку к сезону и играть два матча.

Если РПЛ будет готова, чтобы клубы играли дополнительный матч, то вполне возможно, что мы выберем такой формат.

  • В 2026 году трофей разыграют чемпион РПЛ «Зенит» и обладатель FONBET Кубка России «Спартак».
  • Матч пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде.
  • Суперкубок России разыгрывается в формате одного матча с 2003 года.

Еще по теме:
Дюков отказался менять Карпина на Гвардиолу 4
Гвардиолу повторно пригласили в Россию 2
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка 18
Источник: «Матч ТВ»
Суперкубок России Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дюков Александр
Комментарии (13)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Semenycch
1783518783
Я категорически против! Какие два матча? Победитель суперкубка должен определяться в одном матче!
Ответить
темирхан
1783519211
полный бред
Ответить
Император 1
1783519642
Зачем 2 матча, так не интересно, да и смысла никакого, ерунда какая-то получится.
Ответить
slavа0508
1783519773
Ну зачем ???
Ответить
FCSpartakM
1783522123
сделайте лучше систему плей-оф в чемпе, а то надоело смотреть, как каждый год команды выигрывают на дурака лигу.
Ответить
NewLife
1783522238
синит позвонил трампу, а трамп позвонил Дюкову😀
Ответить
Спартач80
1783523146
Условие будет такое-если Зенит проигрывает первый матч, то назначается второй.
Ответить
Бумбраш
1783523454
Какие окна они ищут? Что так загружает наших ногомячеров.жжет дючек? Давай как в хоккее до 4х побед...
Ответить
Garrincha58
1783523681
Лучше бы вместо зимнего кубка РПЛ играли бы четыре команды победители и финалист с вторым местом в ЧР , как в Ла Лиге и в серии А
Ответить
Главные новости
Товарищеский матч. «Зенит» разгромил «Нефтчи» – 4:1!
20:54
1
Ловчев описал Мостового двумя словами
20:46
«Ростов» выкупит футболиста «Зенита»
20:29
В «Индепендьенте» ждут, когда Барко оформит уход из «Спартака»
20:20
2
Три европейские страны категорически против снятия бана с России
20:01
3
«Спартак» отдал в аренду игрока, купленного прошлым летом за 350 миллионов рублей
19:28
2
Червиченко назвал идеальный финал ЧМ-2026
19:19
7
ФотоСперцян прокомментировал переход в «Аль-Ахли»
18:53
1
Стал известен срок контракта Клоппа со сборной Германии
18:40
1
ФИФА не стала отменять желтую карточку Олисе
18:31
7
Все новости
Все новости
В РФС назвали условие для проведения Суперкубка России из двух матчей
16:46
13
Аршавин выбрал между Суперкубком России и финалом ЧМ-2026
5 июля
11
Назван город, в котором «Зенит» и «Спартак» могут сыграть в Суперкубке
2 июня
5
Определен город-фаворит в борьбе за право принять «Зенит» и «Спартак» в Суперкубке
25 мая
26
ФотоСуперкубок России-2026 разыграют до финала ЧМ
29 января
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – ЦСКА: 12 июля
2025.07.12 17:03
20
Назван гонорар главному арбитру матча за Суперкубок России
2025.07.12 13:13
7
Где смотреть матч «Краснодар» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, Суперкубка России 11 июля 2025
2025.07.11 17:10
Мостовой сказал, за кого будет болеть в Суперкубке России
2025.07.09 17:10
3
Первый канал покажет матч Суперкубка России в прямом эфире
2016.07.14 15:30
11
Карасев назначен на матч Суперкубка России
2016.07.13 21:54
4
Прядкин: «Проведем Суперкубок на «Локомотиве»
2016.07.03 21:32
Стадион ЦСКА не примет матч за Суперкубок, сроки открытия перенесены
2016.06.30 17:08
1
Матч за Суперкубок России 2016 пройдет на новом стадионе ЦСКА
2015.12.18 13:18
3
Суперкубок-2015. «Зенит» - «Локомотив». Как это было (ФОТО)
2015.07.12 22:49
38
Виллаш-Боаш: «Мы действовали лучше «Локомотива»
2015.07.12 22:29
76
Пейчинович: «Зенит» победил незаслуженно»
2015.07.12 22:00
169
Черевченко поздравил «Зенит» с трофеем
2015.07.12 21:26
36
«Зенит» выиграл Суперкубок России
2015.07.12 20:45
867
«Зенит» – «Локомотив». Стали известны стартовые составы команд
2015.07.12 17:28
36
«Зенит» - обладатель Суперкубка России-2015! Онлайн событий дня
2015.07.12 09:43
1988
С «Зенитом» не сыграют четыре футболиста «Локомотива»
2015.07.11 20:15
92
В родных пенатах. Анонс матча за Суперкубок России
2015.07.11 18:40
85
Черевченко: «К матчу с «Зенитом» подходим в порядке»
2015.07.11 12:01
46
Зырянов: «Суперкубок – это серьезная игра, ведь на кону – титул»
2015.07.11 09:44
23
Виталий Денисов: «Противопоставим «Зениту» наше единство»
2015.07.08 18:29
72
Дзюба, скорее всего, выйдет в «старте» в матче за Суперкубок
2015.07.08 01:16
73
В матче Суперкубка России лимит на легионеров действовать не будет
2015.07.07 11:57
50
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+