В РФС назвали условие для проведения Суперкубка России из двух матчей

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков допустил, что обладатель Суперкубка страны будет определяться в двухматчевом противостоянии.

– Иногда клубы выражают недовольство выбором города проведения матча за Суперкубок России. Есть ли в планах РФС рассмотреть проведение Суперкубка из двух матчей – на полях участников?

– Мы не против, но это решение должен принимать не только РФС, но и лига с клубами.

Свободных окон не так много, и это означает, что, с одной стороны, 14 клубов РПЛ будут готовиться в своем режиме, а двум командам, участвующим в Суперкубке, придется корректировать подготовку к сезону и играть два матча.

Если РПЛ будет готова, чтобы клубы играли дополнительный матч, то вполне возможно, что мы выберем такой формат.