Анри может возглавить «Бордо»

«Бордо» рассматривает вариант с приглашением Тьерри Анри на пост главного тренера.
44-летний француз может сменить Владимира Петковича, который близок к увольнению из клуба.
- Анри сейчас входит в тренерский штаб сборной Бельгии.
- Его самостоятельный тренерский опыт – «Монако» и «Монреаль Импакт».
- «Бордо» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице Лиги 1.
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Источник: RMC Sport