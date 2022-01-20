Анри может возглавить «Бордо»

«Бордо» рассматривает вариант с приглашением Тьерри Анри на пост главного тренера.

44-летний француз может сменить Владимира Петковича, который близок к увольнению из клуба.

Анри сейчас входит в тренерский штаб сборной Бельгии.

Его самостоятельный тренерский опыт – «Монако» и «Монреаль Импакт».

«Бордо» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице Лиги 1.

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