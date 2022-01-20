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    Анри может возглавить «Бордо»

    «Бордо» рассматривает вариант с приглашением Тьерри Анри на пост главного тренера.

    44-летний француз может сменить Владимира Петковича, который близок к увольнению из клуба.

    • Анри сейчас входит в тренерский штаб сборной Бельгии.
    • Его самостоятельный тренерский опыт – «Монако» и «Монреаль Импакт».
    • «Бордо» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице Лиги 1.

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    Источник: RMC Sport

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    20.01.2022 11:39
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