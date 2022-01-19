«Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». ЦСКА представил Язиджи и позже удалил пост

ЦСКА в шуточной форме представил полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи.

Пресс-служба клуба показала процесс переговоров с футболистов в виде переписки в инстаграме.

«Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ», – написал ЦСКА. «5 минут. Я уже в пути!» – ответил футболист.

Столичный клуб удалил пост с презентацией игрока из всех соцсетей спустя несколько минут после публикации.