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  • «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». ЦСКА представил Язиджи и позже удалил пост

«Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». ЦСКА представил Язиджи и позже удалил пост

19 января 2022, 17:06
27

ЦСКА в шуточной форме представил полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи.

Пресс-служба клуба показала процесс переговоров с футболистов в виде переписки в инстаграме.

«Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ», – написал ЦСКА. «5 минут. Я уже в пути!» – ответил футболист.

Столичный клуб удалил пост с презентацией игрока из всех соцсетей спустя несколько минут после публикации.

  • У Медины есть девушка – украинка Наташа Солей.
  • ЦСКА арендовал турка с правом выкупа.
  • В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».

Источник: инстаграм ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Языджи Юсуф
Комментарии (27)
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R_a_i_n
1642601686
Ой плеееаааать идиоты.....
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Блямба
1642602131
На суд офицерской чести прапорщика из пресс-службы. С переводом в пищеблок.)
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Fusballer
1642602145
Понаберут футболёров по твиттеру(((
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JTherry
1642602837
конюшня ржала над медиа-службой Спартака, а у самих - г...-подача, сразу виден почерк Машки Командной...((
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Axe111
1642603491
Юмор,если это вообще можно таким назвать,на уровне 4-5 классов
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Snek
1642604309
Никто не знает правды, возможно Медина был подписан в паре с Наташей, которую вправили Язиджи в обмен на подписание контракта :)
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Mityai90
1642604482
Очень надеюсь что после такого госпожа Кирильчева напишет по собственному. Хуже кукол уже думал ничего не будет, ан нет.
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adekvat0726
1642606954
Почему у русских девченок во всем мире репутация шлюх?
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maygli
1642799187
В очередной раз опозорилась пресс-служба очередной ФК из РПЛ. "Умные дяди" сверху дали по мозгам, те быстро всё убрали, но как всегда поздно. Почему "умные дяди" не возьмут в пресс-службу толковых ребят вместо швали? Не понимаю. Для турок слово "наташа" - ассоциируется не с именем девушки. Это все равно если турки будут приглашать к себе нашего футболиста и говорить ему, "Юра, приезжай, у нас тут много бл*дей".
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maygli
1642800018
Может это ошибка и переписка была не с клубом ЦСКА, а с борделем предлагающим свои услуги? Тогда всё понятно.
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