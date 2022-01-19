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    «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». ЦСКА представил Язиджи и позже удалил пост

    ЦСКА в шуточной форме представил полузащитника «Лилля» Юсуфа Язиджи.

    Пресс-служба клуба показала процесс переговоров с футболистов в виде переписки в инстаграме.

    «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ», – написал ЦСКА. «5 минут. Я уже в пути!» – ответил футболист.

    Столичный клуб удалил пост с презентацией игрока из всех соцсетей спустя несколько минут после публикации.

    • У Медины есть девушка – украинка Наташа Солей.
    • ЦСКА арендовал турка с правом выкупа.
    • В текущем сезоне Язиджи забил 1 гол и сделал 1 ассист в 22 матчах за «Лилль».

    Источник: инстаграм ЦСКА

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    19.01.2022 17:06
    Комментарии38
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      Рейтинг: +4289

      FENIX-SL 23 часа назад

      аахаывхахывхаывхахывахывхахывахахахвахвхавхваха
      очень хорошо по моему))))

      1
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      Рейтинг: +966

      стоп кран 19 января, 23:26

      Натаща Натаща...три рубля и наша.

      1
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      Рейтинг: +966

      стоп кран 19 января, 22:54

      27 июня "Московский комсомолец" опубликовал статью публициста Платона Беседина "Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну". Автор пишет, что женщины "ведут себя как потасканные девки с заниженной социальной ответственностью".
      https://newizv.ru/news/society/29-06-2018/obliko-amorale-v-obschestve-aktivno-obsuzhdayut-povedenie-russkih-devushek

      0
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      Рейтинг: +966

      стоп кран 19 января, 22:14

      ЦСКА правду говорит.В Расее для турков много Натащ.Греби любую )))
      До чего докатились русские . Бъют себя копытом в грудь---Мы дескать всех победили. Мы всех и так и этак во второй мировой.
      А в это время русские женщины для турок для сексуальных утех ---Натаща иди сюда.

      0
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      Рейтинг: +128

      CatMatros > стоп кран 7 часов назад

      90% "сотрудниц" секс-притонов Москвы имеют паспорта гражданок Украины.
      Систематические сводки МВД это подтверждают)

      1
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      Рейтинг: +966

      стоп кран 19 января, 22:03

      Поведение россиянок в городах, принимающих ЧМ по футболу, стало поводом для обсуждения в откровенно сексистских пабликах "ВКонтакте", на страницах российских федеральных газет и даже в ток-шоу "Первого канала". По мнению комментаторов, девушки, вступающие в сексуальные отношения с приезжающими иностранцами, "позорят себя и страну".
      https://www.bbc.com/russian/features-44648518

      0
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      Рейтинг: +13674

      Hektor 84 > стоп кран 5 часов назад

      А как себя вели хохлушки на домашнем евро?

      1
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      Рейтинг: +42

      adekvat0726 19 января, 18:42

      Почему у русских девченок во всем мире репутация шлюх?

      0
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      Рейтинг: +1840

      serglider > adekvat0726 19 января, 19:53

      Будем точны за бугром "русские" это не только россиянки, но все кто жил в границах СССР, то есть в том числе и хохлушки, и белорусски, и молдованки... Тут сплелись в клубок желание слинять из Рашки, юридическая безграмотность и менталитет... По-этому сса им в уши про любовь, брак и золотые горы, элементарно доводят дело до секса, при этом как все понимают без каких-либо гарантий... А трахни таким макаром, "просто так", к примеру, англосаксонку, навешав ей лапшу на уши - она тебя по судам затаскает, даже спустя много лет, а "совковки" отряхнуться и... пойдут! Что было в Турции - останется в Турции)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +283

      SMITHI > adekvat0726 19 января, 21:32

      У хохлонаташ, а не русских.

      2
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      ...
      Рейтинг: +966

      стоп кран > SMITHI 19 января, 22:01

      Поведение россиянок в городах, принимающих ЧМ по футболу, стало поводом для обсуждения в откровенно сексистских пабликах "ВКонтакте", на страницах российских федеральных газет и даже в ток-шоу "Первого канала". По мнению комментаторов, девушки, вступающие в сексуальные отношения с приезжающими иностранцами, "позорят себя и страну".

      https://www.bbc.com/russian/features-44648518

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +966

      стоп кран > serglider 19 января, 22:50

      Еще до начала ЧМ председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева призвала россиянок заниматься сексом только с гражданами России.
      https://newizv.ru/news/society/29-06-2018/obliko-amorale-v-obschestve-aktivno-obsuzhdayut-povedenie-russkih-devushek

      0
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      Рейтинг: +4289

      FENIX-SL > SMITHI 23 часа назад

      ну конечно не русских
      ты сам то в турции был? или подруги хотя бы есть которым достаточно денег на билет в турцию?
      хохлонаташам наши девушки не уступают
      открой глаза уже, а не мысли шаблонами начала нулевых

      0
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      Рейтинг: +117

      pele1981 > adekvat0726 9 часов назад

      Хуже русских щлюх, только украинки и молдованки))

      0
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      Рейтинг: +128

      CatMatros > serglider 7 часов назад

      Всем известно ,что англосаксонки не дают.
      Хотя стоп, опросы в британских СМИ формата The Guardian , говорят о том, что секс на первом свидании для жительниц Британии является нормой )

      0
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      Рейтинг: +544

      Mityai90 19 января, 18:01

      Очень надеюсь что после такого госпожа Кирильчева напишет по собственному. Хуже кукол уже думал ничего не будет, ан нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3871

      Snek 19 января, 17:58

      Никто не знает правды, возможно Медина был подписан в паре с Наташей, которую вправили Язиджи в обмен на подписание контракта :)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3343

      Axe111 19 января, 17:44

      Юмор,если это вообще можно таким назвать,на уровне 4-5 классов

      2
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      ...
      Рейтинг: +124

      Sylpheed > Axe111 19 января, 17:46

      По моему Вы преувеличиваете уровень эмоционального интеллекта представителей этих Homo Dno

      0
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      ...
      Рейтинг: +276

      3meeeD > Sylpheed 19 января, 17:50

      Низкие развитием люди те,кто оскорбляет или пытается выставить других людей не цензурной бранью
      На данный момент,как вы выразилась Homo Dno ,это вы.
      Удачи в запоздалом, развитие ,вашей головушки

      0
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      Рейтинг: +4289

      FENIX-SL > 3meeeD 23 часа назад

      вот смотрю
      какой адекватный комментарий
      смотрю твои остальные комменты и разочаровываюсь
      ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20154

      JTherry 19 января, 17:33

      конюшня ржала над медиа-службой Спартака, а у самих - г...-подача, сразу виден почерк Машки Командной...((

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      ...
      Рейтинг: +20154

      JTherry > JTherry 19 января, 20:51

      пардон, ошибочка вышла, Кирильчева, конечно...)

      0
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      Рейтинг: +4289

      FENIX-SL > JTherry 22 часа назад

      что не так там написано?
      люди у нас что то бычат все по каждому повода, не вглядываясь в суть
      тема с Наташами не по делу считаешь?))
      когда есть факты и есть история, довольно глупо отрицать

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      Рейтинг: +20154

      JTherry > FENIX-SL 15 часов назад

      "не по делу", конечно, даже, если "есть факты и история", не следует себя и медиа-службу клуба выставлять полными идиотами перед людьми, тем более, что у Кирильчевой уже были и ранее "шутки" в подобном ключе, кавээновско-петросянские, к юмору, не имеющие отношения: в прошлом году был фейл с танцами тверк на стадионе, клоунада с куклами, вчера - зашквар с "наташами"... весь этот "мусор" только во вред имиджу команды, к которой она имеет отношение весьма относительное, таких "болельщиц" у команды, как крыс на помойке...

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      Рейтинг: +4289

      FENIX-SL > JTherry 2 часа назад

      всяко лучше чем что то трагичное и негативное
      а этого у нас большинство

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