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Франция. Лига 2
Команды
Бордо
€ 400 тыс
Бордо
Бордо
Франция. Лига 2
Стадион:
Шабан Дельма
Сайт:
http://www.girondins.com/
Тренер:
Давид Гуйон
Состав
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Фото
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
«Бордо» утратит профессиональный статус
2024.07.25 22:24
3
«Бордо» переведут в третий дивизион
2024.07.23 15:22
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
«Спартак» рассматривал экс-игрока «Ливерпуля» в качестве альтернативы Станковичу
2024.06.04 00:45
3
Игравший за «Бордо» Смертин назвал Францию шовинистской страной
2024.04.27 13:53
4
Полузащитник «Бордо» вышел из комы
2024.02.29 14:00
Мбаппе поддержал игрока «Бордо», введенного в кому
2024.02.25 14:12
Фото
Игрока «Бордо» ввели в кому после столкновения в матче с «Генгамом»
2024.02.25 11:10
«Бордо» присудили техническое поражение из-за поступка фаната: клуб остался в Лиге 2
2023.06.12 19:44
10
Фанаты сорвали решающий матч «Бордо» в борьбе за путевку в Лигу 1
2023.06.03 13:13
Фото
Гризманн ответил, за кого играет в Football Manager
2023.05.10 23:36
1
В «Бордо» ответили, идут ли переговоры со «Спартаком» по Грегерсену
2022.12.08 11:35
1
Агент Грегерсена отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к защитнику «Бордо»
2022.12.08 10:34
2
«Бордо» арендовал экс-игрока «Рубина»
2022.08.30 13:19
«Милан» интересуется полузащитником сборной Камеруна
2022.08.23 18:18
Несколько клубов РПЛ контактируют с агентом вингера сборной Гондураса Элиса
2022.07.02 16:45
ЦСКА интересуется опорником «Бордо» Отавио
2022.06.23 20:00
3
«Бордо» перевели в 3-й дивизион Франции. Клуб на грани банкротства
2022.06.14 20:48
4
«Я же тебе говорил, что нужно портить воздух сильно, долго и с сильным запахом». Жуниньо высмеял новость об уходе Марсело из-за порчи воздуха в раздевалке
2022.05.11 11:58
2
«Лион» расторг контракт с Марсело из-за порчи воздуха в раздевалке
2022.05.10 11:40
2
Футболист «Бордо» воровал обувь одноклубников и продавал через интернет (RMC Sport)
2022.03.31 20:18
7
Экс-защитник «Арсенала» Косиельни завершил карьеру
2022.03.26 15:57
1
Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Бордо» благодаря голам Мбаппе, Неймара и Паредеса
2022.03.13 16:54
3
Лига 1. «Монако» в меньшинстве сыграл вничью с «Бордо», Головин вышел на 61-й минуте
2022.02.20 20:55
1
Малком: «В «Зените» предсезонки лучше, чем в «Барселоне» и «Бордо»
2022.02.17 11:33
3
Джонс не захотел переходить из «МЮ» в «Бордо» (Фабрицио Романо)
2022.01.31 09:30
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