Игравший за «Бордо» Смертин назвал Францию шовинистской страной

Бывший полузащитник «Бордо» Алексей Смертин уличил Францию в шовинистских настроениях.
«Вот французский необходимо знать, потому что с их снобизмом, шовинизмом, который присутствует во Франции, желательно всe-таки говорить.
В АПЛ, например, очень много иностранцев, которые не всегда говорят. И английский язык – он с разными произношениями. И там больше можно было на языке футбола общаться. Во французской раздевалке всe-таки желательно знать. Тебе в любом случае нужно было вгрызаться в этот язык, чтобы понимать, дабы чувствовать себя уверенным и на футбольном поле в том числе», – сказал Смертин на ютуб-канале «Такой футбол».
- В 2000-2003 годах Смертин провел за «Бордо» 85 матчей в Лиге 1, забил 2 гола.
- За сборную России у него 55 матчей.
- Смертин завершил карьеру в 2008 году в «Фулхэме».
Источник: «Бомбардир»