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  • Игравший за «Бордо» Смертин назвал Францию шовинистской страной

Игравший за «Бордо» Смертин назвал Францию шовинистской страной

27 апреля 2024, 13:53
4

Бывший полузащитник «Бордо» Алексей Смертин уличил Францию в шовинистских настроениях.

«Вот французский необходимо знать, потому что с их снобизмом, шовинизмом, который присутствует во Франции, желательно всe-таки говорить.

В АПЛ, например, очень много иностранцев, которые не всегда говорят. И английский язык – он с разными произношениями. И там больше можно было на языке футбола общаться. Во французской раздевалке всe-таки желательно знать. Тебе в любом случае нужно было вгрызаться в этот язык, чтобы понимать, дабы чувствовать себя уверенным и на футбольном поле в том числе», – сказал Смертин на ютуб-канале «Такой футбол».

  • В 2000-2003 годах Смертин провел за «Бордо» 85 матчей в Лиге 1, забил 2 гола.
  • За сборную России у него 55 матчей.
  • Смертин завершил карьеру в 2008 году в «Фулхэме».

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Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Бордо Смертин Алексей
Комментарии (4)
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FCSpartakM
1714217891
А в чем шовинизм проявляется ? или он тупо думал, что это синоним снобизму?
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...уефан
1714218230
...куда ж в зоне без фени?)...
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NewLife
1714220673
Иностранец в центре Москвы подходит в двум полицейским и спрашивает, как пройти на Красную площадь. Те не понимают, что он хочет. Он - ду ю спик инглишь: нет ответа, парле ву франсэ: без понятия, шпрехен зи дойч, немая сцена. Раздосадованный иностранец уходит. Один полицейский другому - видишь Коль, как важно знать иностранные языки. Коля - ты чо, Петь, этот чудак знал даже три языка. Это ему помогло ?
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Ивантеевец
1714220769
Бред, все время нормально к Смертину относился, но он городит полную чушь. В бывших колониях на "черном континенте" французский является государственным языком, но он настолько отличается от оригинала в купе с диалектами, что профессиональные лингвисты за голову берутся. А у нас русский знать не нужно?
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