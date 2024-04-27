Игравший за «Бордо» Смертин назвал Францию шовинистской страной

Бывший полузащитник «Бордо» Алексей Смертин уличил Францию в шовинистских настроениях.

«Вот французский необходимо знать, потому что с их снобизмом, шовинизмом, который присутствует во Франции, желательно всe-таки говорить.

В АПЛ, например, очень много иностранцев, которые не всегда говорят. И английский язык – он с разными произношениями. И там больше можно было на языке футбола общаться. Во французской раздевалке всe-таки желательно знать. Тебе в любом случае нужно было вгрызаться в этот язык, чтобы понимать, дабы чувствовать себя уверенным и на футбольном поле в том числе», – сказал Смертин на ютуб-канале «Такой футбол».