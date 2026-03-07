Головин забил Сафонову в матче «ПСЖ» – «Монако»

В эти минуты проходит матч 25-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Монако».

У гостей на 55-й минуте счет 2:0 сделал российский полузащитник Александр Головин. Он поразил ворота соотечественника Матвея Сафонова. За минуту до этого Головин вышел на замену.