Головин забил Сафонову в матче «ПСЖ» – «Монако»

В эти минуты проходит матч 25-го тура чемпионата Франции по футболу между «ПСЖ» и «Монако».
У гостей на 55-й минуте счет 2:0 сделал российский полузащитник Александр Головин. Он поразил ворота соотечественника Матвея Сафонова. За минуту до этого Головин вышел на замену.
- Для Головина это 18-й матч в сезоне чемпионата Франции. Александр забил третий гол, а также в его активе пять результативных передач.
- Сафонов проводит девятый матч в основе «ПСЖ» подряд. Купленный летом у «Лилля» Люка Шевалье стал запасным голкипером.
- «ПСЖ» сохранит первую строчку по итогам тура даже в случае поражения. «Монако», если удержит победу, поднимется на пятое место.
Источник: «Бомбардир»