Витинья ответил на вопрос о переходе из «ПСЖ» в «Реал»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прояснил, интересен ли ему вариант с продолжением карьеры в «Реале».

«Мне очень хорошо в «ПСЖ». Уходить было бы глупо! Я чувствую, что меня здесь ценят, что я заслужил эту любовь.

Мне и моей семье нравится в Париже. У нас фантастическая команда и потрясающий тренер», – сказал Витинья.