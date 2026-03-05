Витинья ответил на вопрос о переходе из «ПСЖ» в «Реал»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прояснил, интересен ли ему вариант с продолжением карьеры в «Реале».
«Мне очень хорошо в «ПСЖ». Уходить было бы глупо! Я чувствую, что меня здесь ценят, что я заслужил эту любовь.
Мне и моей семье нравится в Париже. У нас фантастическая команда и потрясающий тренер», – сказал Витинья.
- 26-летний португалец в «ПСЖ» с 2022 года. Его выкупили у «Порту» за 41,5 млн евро.
- Статистика Витиньи: 190 матчей, 25 голов, 24 ассиста.
- Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
- Рыночная стоимость игрока – 110 миллионов евро.
- Витинья занял 3-е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2025 году.
Источник: ParisSG Infos