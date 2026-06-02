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  • Гусев сделал заявление о своем будущем после ухода из «Динамо»

Гусев сделал заявление о своем будущем после ухода из «Динамо»

2 июня, 20:25
2

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил, есть ли у него предложения от других клубов РПЛ.

Бело-голубые не продлили с ним контракт, предпочтя вернуть Сандро Шварца.

«На сегодняшний день ничего конкретного не могу сказать.

Веду ли переговоры? Интерес от команд Премьер-лиги есть, но какой-то конкретики пока нет. Остаeтся только стараться», – сказал Гусев.

  • Гусев сменил Валерия Карпина в «Динамо» в ноябре 2025 года.
  • Динамовцы финишировали в РПЛ седьмыми с 45 очками в 30 турах.
  • Также они дошли до финала Пути РПЛ FONBET Кубка России, где уступили по пенальти «Краснодару».

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Источник: «Евро-футбол»
Россия. Премьер-лига Динамо Гусев Ролан
Комментарии (2)
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Император 1
1780421798
Тренер хороший, работа скоро найдётся
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САДЫЧОК
1780423982
Тренер Никакой! Работу не найдет. И чел дерьм@!
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