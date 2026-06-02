Гусев сделал заявление о своем будущем после ухода из «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Ролан Гусев ответил, есть ли у него предложения от других клубов РПЛ.

Бело-голубые не продлили с ним контракт, предпочтя вернуть Сандро Шварца.

«На сегодняшний день ничего конкретного не могу сказать.

Веду ли переговоры? Интерес от команд Премьер-лиги есть, но какой-то конкретики пока нет. Остаeтся только стараться», – сказал Гусев.