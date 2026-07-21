Мостовой не согласен с решением ФИФА по лучшему игроку ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о признании полузащитника Испании Родри лучшим игроком ЧМ-2026.
«Не совсем понял, как можно было отдать Родри приз лучшему игроку чемпионата мира, когда есть Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
У Родри ноль голов за весь турнир. Понятно, что он игрок середины поля, но не забывайте, что полузащитники в 70% случаях получают мяч, когда вокруг них нет соперников. Так и я могу сейчас играть.
А пусть Родри попробует побороться в штрафной, отнять мяч и забить из‑под защитников под два метра роста, которые тебя постоянно бьют.
Не понимаю, как при живых Месси и Мбаппе, которые не только забивают, но и делают море работы, можно было отдать награду именно Родри», – сказал Мостовой.
- Аргентина проиграла Испании со счетом 0:1 в финале ЧМ-2026.
- 39‑летний нападающий Лионель Месси в 8 матчах на турнире забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
- Аргентина не смогла защитить титул.
Источник: «Матч ТВ»