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Букмекеры оценили шансы России на победу на ЧМ-2030

21 июля, 01:33
12

У букмекеров появилась роспись коэффициентов на победителя чемпионата мира-2030.

Сборная России по футболу – в топ-20 фаворитов. Букмекеры дают на победу России коэффициент 100,00. У команды Карпина столько же шансов стать чемпионом мира по футболу, сколько у США, Мексики, Австрии или Кот-д’Ивуара. При этом сборную России пока даже не допустили до отбора на турнир.

Меньше шансов – у Южной Кореи, Канады, ДР Конго, Парагвая, Швеции или Кабо-Верде: на их титул дают коэффициент от 150,00 до 500,00.

Фавориты следующего чемпионата мира, по версии букмекеров, – Испания, Франция и Англия.

  • ЧМ-2030 впервые в истории пройдeт в шести странах: Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Уругвае и Парагвае.
  • Турнир будет посвящен 100-летней годовщине первого чемпионата мира.
  • Высшее достижение России на ЧМ – четвертьфинал дома в 2018 году.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (12)
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vvv123
1784587520
Поздравляю. Команда Карпина добралась до уровня Кот-д’Ивуара!
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Mirak92
1784590367
Победить не участвуя)) В правительстве сидят одни дол...ы
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evgevg13
1784599816
Делить шкуру не убитого медведя, как же это по нашему.
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Ден 781
1784601501
Если Россия правопреемник СССР, то высшее достижение 4 место в 1966 году
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subbotaspartak
1784607150
Обязательно сотку поставлю
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Skull_Boy
1784612756
0% на попадание даже на отбор
Ответить
Garrincha58
1784615181
0,0000 Почему так? Во первых санкции во вторых туда надо ещё отобраться.
Ответить
Exnaton
1784687158
Это похоже кто то бредит
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