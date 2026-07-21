Букмекеры оценили шансы России на победу на ЧМ-2030

У букмекеров появилась роспись коэффициентов на победителя чемпионата мира-2030.
Сборная России по футболу – в топ-20 фаворитов. Букмекеры дают на победу России коэффициент 100,00. У команды Карпина столько же шансов стать чемпионом мира по футболу, сколько у США, Мексики, Австрии или Кот-д’Ивуара. При этом сборную России пока даже не допустили до отбора на турнир.
Меньше шансов – у Южной Кореи, Канады, ДР Конго, Парагвая, Швеции или Кабо-Верде: на их титул дают коэффициент от 150,00 до 500,00.
Фавориты следующего чемпионата мира, по версии букмекеров, – Испания, Франция и Англия.
- ЧМ-2030 впервые в истории пройдeт в шести странах: Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Уругвае и Парагвае.
- Турнир будет посвящен 100-летней годовщине первого чемпионата мира.
- Высшее достижение России на ЧМ – четвертьфинал дома в 2018 году.
Источник: «Бомбардир»