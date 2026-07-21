Букмекеры оценили шансы России на победу на ЧМ-2030

У букмекеров появилась роспись коэффициентов на победителя чемпионата мира-2030.

Сборная России по футболу – в топ-20 фаворитов. Букмекеры дают на победу России коэффициент 100,00. У команды Карпина столько же шансов стать чемпионом мира по футболу, сколько у США, Мексики, Австрии или Кот-д’Ивуара. При этом сборную России пока даже не допустили до отбора на турнир.

Меньше шансов – у Южной Кореи, Канады, ДР Конго, Парагвая, Швеции или Кабо-Верде: на их титул дают коэффициент от 150,00 до 500,00.

Фавориты следующего чемпионата мира, по версии букмекеров, – Испания, Франция и Англия.