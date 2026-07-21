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  • «Ты всегда будешь лучшим, Лео»: трогательное обращение жены Месси к игроку сборной Аргентины

«Ты всегда будешь лучшим, Лео»: трогательное обращение жены Месси к игроку сборной Аргентины

Сегодня, 09:55
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Антонелла Рокуццо, жена Лионеля Месси, обратились к капитану сборной Аргентины после проигранного финала чемпионата мира-2026.

«Ты всегда будешь лучшим, Лео. Не только благодаря таланту, но еще и потому, что ты всегда оставался собой. Потому что, что бы ни случилось, ты никогда не опускаешь руки, всегда сражаешься до конца и отдаешь все силы до последней секунды. Эта сила, характер и способность подниматься снова и снова – вот что делает тебя особенным.

Спасибо, что каждый день учишь нас, что настоящий успех достигается трудом, самопожертвованием, упорством и верностью себе. Ты лучший пример для наших детей и источник вдохновения для миллионов людей. Я восхищаюсь тобой сильнее, чем можно выразить словами, и безмерно горжусь тем, что иду по жизни рядом с тобой. Я очень тебя люблю», – написала Рокуццо в соцсетях.

  • Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
  • Месси сделал 12 результативных действий на турнире: 8 голов + 4 ассиста.
  • Аргентина не смогла защитить титул чемпионов мира.

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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Чемпионат мира Интер Майами Аргентина Месси Лионель
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