«Ты всегда будешь лучшим, Лео»: трогательное обращение жены Месси к игроку сборной Аргентины

Антонелла Рокуццо, жена Лионеля Месси, обратились к капитану сборной Аргентины после проигранного финала чемпионата мира-2026.

«Ты всегда будешь лучшим, Лео. Не только благодаря таланту, но еще и потому, что ты всегда оставался собой. Потому что, что бы ни случилось, ты никогда не опускаешь руки, всегда сражаешься до конца и отдаешь все силы до последней секунды. Эта сила, характер и способность подниматься снова и снова – вот что делает тебя особенным.

Спасибо, что каждый день учишь нас, что настоящий успех достигается трудом, самопожертвованием, упорством и верностью себе. Ты лучший пример для наших детей и источник вдохновения для миллионов людей. Я восхищаюсь тобой сильнее, чем можно выразить словами, и безмерно горжусь тем, что иду по жизни рядом с тобой. Я очень тебя люблю», – написала Рокуццо в соцсетях.