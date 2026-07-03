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  • Рыжиков объяснил, как ему удалось не пропустить от Месси в четырех матчах

Рыжиков объяснил, как ему удалось не пропустить от Месси в четырех матчах

Вчера, 17:48
4

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков вспомнил об игре против Лионеля Месси.

  • Казанская команда четыре раза играла против «Барселоны» с аргентинским футболистом в составе.
  • Это было в 2009 и 2010 годах в Лиге чемпионов.
  • Месси не смог забить ни одного гола в этих матчах.

«Мне невероятно радостно, что довелось сыграть против Месси и той «Барселоны». Жаль только, не получилось выйти против Роналду, чтобы объективно их сравнить.

То, что Месси ни разу в четырех матчах не забил «Рубину» в Лиге чемпионов, – заслуга всей команды. Я к этому спокойно отношусь, но журналисты об этом помнят и иногда напоминают.

Тогда, в конце 2010-х, проходило становление Месси. Да, он уже был звездой и забивал по пятьдесят голов за сезон, но еще только набирался опыта. Месси постоянно стягивал на себя сразу двух-трех игроков. Легко смещался в центр, а оттуда бил с левой. Правда, в матчах с нами в основном не попадал по воротам.

В первой игре Месси плотно пробил в створ из центральной зоны. Если честно, по телевизору удар кажется сложнее, чем наяву. В моменте спокойно отбил его – с такими вратарь в Лиге чемпионов должен справляться.

Тренеры нас серьезно настраивали на «Барселону»: говорили, что с ними можно играть, но будет тяжело. Придется терпеть и провести почти весь матч в низком блоке. Если выдержим и сохраним концентрацию, шанс появится.

Месси играл справа в атаке, а мы в первой игре на «Камп Ноу» (2:1) вышли с двумя игроками обороны на его фланге. Кристиан Ансальди играл защитника, Виталий Калешин – полузащитника.

Они должны были присматривать за Месси и доигрывать за ним до конца. Помню, Ансальди и Калешин вместе ходили на индивидуальную теорию к Курбану Бекиевичу [Бердыеву], и он им объяснял, как должен работать этот сдвоенный фланг.

Запомнился момент во втором матче в Барселоне (0:2), когда Месси обыграл трех-четырех наших, а Цезарю (Сесар Навас) между ног прокинул. Я даже улыбнулся тогда. К счастью, удар в итоге заблокировали.

Уникальная левая, уникальное видение поля, уникальное чувство пространства – так могу сказать про Месси. Он еще в жизни такой маленький. Говорят, Марадона еще меньше был. Ну, вот таких маленьких гениев растит и воспитывает Аргентина», – сказал Рыжиков

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Источник: Спортс
США. МЛС Россия. Премьер-лига Интер Майами Рубин Месси Лионель Рыжиков Сергей
Комментарии (4)
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...уефан
1783092614
...эх, есть, что вспомнить! Много приятных воспоминаний оставил тот Рубин. Командища была!...
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deniskkuznets
1783098256
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alefreddy
1783100498
были времена...
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_Sasha_
1783108948
Месси не Роналдо, можно и не пропускать))
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