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Кристиан Ансальди
Кристиан Ансальди
Завершил карьеру
20 сентября 1986 (39), Росарио
#14 | Защитник
181 см | 76 кг
Аргентина | Италия
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Трансферы
Публикации
Три экс-зенитовца помогли «Парме» вернуться в Серию А
2024.05.01 23:49
2
Калешин назвал легионеров «Рубина», которые портили воздух в автобусе, зля Бердыева
2023.12.23 17:44
4
Новичок Серии А «Кремонезе» планирует подписать двукратного чемпиона России
2022.07.22 22:48
1
Экс-защитник «Рубина» и «Зенита» Ансальди попрощался с «Торино»
2022.05.21 10:49
Экс-защитник «Зенита» Ансальди продлил контракт с «Торино»
2021.07.01 06:53
Tuttosport: Ансальди может вернуться в «Атлетико»
2020.03.15 17:50
3
Видео
Экс-игрок «Зенита» Ансальди показал дом после ограбления
2019.12.21 17:40
14
Серия А. «Верона» в матче с «Торино» отыгралась с 0:3, у туринцев два гола забил экс-защитник «Зенита» Ансальди
2019.12.15 16:59
4
Ансальди травмировал колено. Он выбыл на 1,5 месяца
2018.08.30 06:52
Фото
Чемпион мира Клаусен назвал Ансальди придурком за публикацию совместного фото с женой в ванной
2018.06.06 22:58
12
Сборная Аргентины назвала заявку на ЧМ-2018. Ансальди, Месси, Агуэро – в списке; Икарди, Паредес турнир пропустят
2018.05.21 19:18
20
Фото
Паредес и Ансальди – в расширенной заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018
2018.05.14 19:19
5
«Валенсия» приобретет Ансальди в случае ухода Гайя
2017.07.29 15:53
Солано: «Уважаю Месси, но зачем перед ним преклоняться?»
2016.12.21 08:15
1
Баляйкин: «Ансальди в «Рубине» постоянно кого-то подкалывал. Бывало, что воровал перед тренировками бутсы»
2016.11.17 12:30
1
Ансальди снова травмировался
2016.11.06 06:53
1
Ансальди не сможет принять участия в матче с «Пескарой»
2016.09.10 14:21
«Интер» объявил о подписании Ансальди
2016.07.30 19:10
«Зенит» объявил о трансфере Ансальди в «Дженоа»
2016.07.29 18:02
3
Ансальди вернулся в «Зенит»
2016.07.01 21:12
5
Пресс-атташе «Зенита»: «Информация о переходе Ансальди в другой клуб преждевременна»
2016.06.29 08:47
Ансальди близок к переходу в «Интер»
2016.06.22 19:19
1
Ансальди: «Закончилось мое время в России. Спасибо за все, «Зенит»
2016.06.03 17:41
4
«Дженоа» выкупил Ансальди у «Зенита» за 4 миллиона
2016.05.31 20:11
7
Ансальди нужен «Интеру»
2016.05.28 15:01
«Дженоа» выкупит Ансальди у «Зенита» и перепродаст «Ювентусу»
2016.05.26 09:24
10
Ансальди может перейти в «Интер»
2016.04.21 14:27
Навас: «Позову Ансальди в «Ростов»
2016.04.16 15:14
1
Ансальди приступил к тренировкам с общей группой
2016.04.06 07:49
«Рома» заинтересована в приобретении Ансальди
2016.03.25 14:01
1
2
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