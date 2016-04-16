Навас: «Позову Ансальди в «Ростов»

Защитник «Ростова» Сесар Навас заявил, что готов позвать в донскую команду оборонца «Зенита» Кристиана Ансальди. Напомним, на данный момент аргентинец на правах аренды защищает цвета «Дженоа».
– Крис – мой близкий друг, часто созваниваемся, переписываемся. Приятно, что он следит за нашими успехами.
– Он написал, что Бердыев сделал «Рубин» великим. Согласны?
– Вряд ли кто-то с этим может поспорить. Счастлив, что Кристиан и я были частью этой команды.
– Вы обещали, что позовете Ансальди в «Ростов».
– Помню-помню. Пускай приезжает! Если не играть, то хотя бы город посмотрит. Организую ему экскурсию.
Источник: «Советский спорт»