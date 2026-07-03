Тренер «Зенита» высказался о возможном трансфере Тюкавина

Вильям, тренер «Зенита», высказался о возможной покупке форварда «Динамо» Константина Тюкавина.
– Константин Зырянов намекал, что «Зенит» ищет третьего нападающего. Ходят слухи вокруг Тюкавина. Как в таком случае всех расположить – готовы ли вы менять схему и перейти, например, на 3-5-2?
– Я не знаю, потому что Тюкавина у нас нет. Если он перейдет, то будет и пища для размышлений. Тогда подумаем, как его встраивать.
– Интерес к Тюкавину уже никто не скрывает.
– Я такого не говорил. Это вопрос к руководству. Могу обсуждать только тех футболистов, которые находятся у нас в команде.
- 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта форварда с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»