Тренер «Зенита» высказался о возможном трансфере Тюкавина

Вильям, тренер «Зенита», высказался о возможной покупке форварда «Динамо» Константина Тюкавина.

– Константин Зырянов намекал, что «Зенит» ищет третьего нападающего. Ходят слухи вокруг Тюкавина. Как в таком случае всех расположить – готовы ли вы менять схему и перейти, например, на 3-5-2?

– Я не знаю, потому что Тюкавина у нас нет. Если он перейдет, то будет и пища для размышлений. Тогда подумаем, как его встраивать.

– Интерес к Тюкавину уже никто не скрывает.

– Я такого не говорил. Это вопрос к руководству. Могу обсуждать только тех футболистов, которые находятся у нас в команде.