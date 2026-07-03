Орлов раскритиковал воспитание игроков в «Зените»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что в «Зените» должна быть другая воспитательная система.

Ранее он уличил в снобизме нападающего петербуржцев Максима Глушенкова, который в интервью заявил, что, возможно, начнет смотреть чемпионат мира-2026 только с полуфиналов.

«Кого волнует, что ты будешь смотреть?! Кто ты такой вообще?! Ты обычный футболист Глушенков! Он так говорит… Он начнет смотреть с полуфинала, потому что это его уровень, что ли?! Это не от большого ума. Мне обидно, что зенитовец так говорит публично! В «Зените» должна быть другая воспитательная система», – заявил Орлов.