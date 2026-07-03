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Орлов раскритиковал воспитание игроков в «Зените»

Сегодня, 11:38
7

Комментатор Геннадий Орлов считает, что в «Зените» должна быть другая воспитательная система.

Ранее он уличил в снобизме нападающего петербуржцев Максима Глушенкова, который в интервью заявил, что, возможно, начнет смотреть чемпионат мира-2026 только с полуфиналов.

«Кого волнует, что ты будешь смотреть?! Кто ты такой вообще?! Ты обычный футболист Глушенков! Он так говорит… Он начнет смотреть с полуфинала, потому что это его уровень, что ли?! Это не от большого ума. Мне обидно, что зенитовец так говорит публично! В «Зените» должна быть другая воспитательная система», – заявил Орлов.

  • 26-летний Глушенков в минувшем сезоне провел за «Зенит» 34 матча, забил 11 голов, сделал 12 ассистов.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
  • Нападающий выступает за питерцев с июня 2024 года.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Орлов Геннадий
Комментарии (7)
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DMитрий
1783069750
Гена всё совковыми методами оперирует. Пора заканчивать уже страдать этим. Каждый взрослый человек имеет свои взгляды, желание и право. Какого хера он должен делать как думает Орлов, Макаренко, Сидоров, его мама, папа и прочии. Он же не нагрубил, не плюнул в камеру, не рыгнул в микрофон, не сделал ровным счётом ничего противоречащего моральным принципам "ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА". Хочет смотрит, не хочет, не смотрит. Зачем спрашивать, если честные ответы не устраивают? Ему что, врать теперь в интервью!?
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Интерес
1783070406
Глушенков, Латышонок,Адамов,Дивеев и Соболев с Андраде и-со стороны, бразильянцев поздно воспитывать,а единственный "уцелевший"-Мостовой, пикнуть не смеет.Так о чём ты бухтишь,Сергеич? Что хочет, то и смотрит,а посадить всех в зал для обязательного просмотра ночью фигню всякую-чемпионами РПЛ не стать.Или у них днём много свободного времени???
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ziborock
1783070895
До Геши только дошло, все это поняли не один десяток лет назад! Снобизм в Зените в почете!
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kvm
1783073131
Гене подобрали правильные таблетки
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Бумбраш
1783074324
В зинке денежное воспитание, другого нет.какой снобизм? Если бы пучеглазика монет накинули,он бы смотрел.в бытность игрока гены орлова к команде гостей ,в гостиницу,подселяли проституток со всего города.это как назвать? Потом пердив и вечные сношания. Потом педофильном наставничество грозовского. Теперь обдирание пенсионеров во благо эга дяди миллера. Какое к чертям воспитание? Какой снобизм? Пора давно разгонять этот питорский соддом!!!
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Император 1
1783080033
Дятел старый что ты до Глушенкова докопался
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