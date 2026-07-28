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  • Аршавин сказал, что нужно «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» за титул

Аршавин сказал, что нужно «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» за титул

Сегодня, 08:45
5

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Спартаку» необходимо усиление для борьбы за победу в РПЛ.

«После ухода Сперцяна из «Краснодара» я ставлю «Спартак» на второе место в чемпионате после «Зенита» по качеству состава. При этом мощного впечатления «Спартак» не производит, хотя играет хорошо.

Если «Спартак» хочет действительно бороться с «Зенитом» за первое место, им нужно купить пару футболистов. В первую очередь, забивного нападающего.

Мне нравится Угальде, но он забивает не так уж много. В целом, «Спартак» с приходом Карседо оставляет приятное впечатление по игре, но им нужен кто‑то, кто будет ставить точку в комбинациях, – сказал Аршавин.

  • В 1-м туре «Спартак» дома победил «Родину» со счетом 3:0, а «Зенит» на выезде разгромил «Акрон» – 5:0.
  • В прошлом сезоне петербуржцы заняли 1-е место, а красно-белые – 4-е.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (5)
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NewLife
1785219145
Ген дир срач тв: маладец, возьми конфетку (или чипсы) с полки😁
Ответить
evgevg13
1785219168
А может просто чтобы Газпром перестал спонсировать Зенит?
Ответить
Бумбраш
1785224329
Что действительно нужно,это не слушать всяких зигаидовцев
Ответить
Просто-333
1785224519
Если Андрюша такой вумный то почему до сих пор никого не тренирует? Или подгавкивать из-за спины Мюллера комфортнее?
Ответить
Триумфальный
1785226480
Народным проще забыть про первое место, и тогда они быстрее на шару станут чемпионами, чем строя планы, и думая о величии из 90х
Ответить
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