Аршавин сказал, что нужно «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» за титул

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «Спартаку» необходимо усиление для борьбы за победу в РПЛ.

«После ухода Сперцяна из «Краснодара» я ставлю «Спартак» на второе место в чемпионате после «Зенита» по качеству состава. При этом мощного впечатления «Спартак» не производит, хотя играет хорошо.

Если «Спартак» хочет действительно бороться с «Зенитом» за первое место, им нужно купить пару футболистов. В первую очередь, забивного нападающего.

Мне нравится Угальде, но он забивает не так уж много. В целом, «Спартак» с приходом Карседо оставляет приятное впечатление по игре, но им нужен кто‑то, кто будет ставить точку в комбинациях, – сказал Аршавин.