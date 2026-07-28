«Палмейрас» отказался продвать форварда в «Спартак» за 20+5 миллионов

«Спартак» предлагал «Палмейрасу» 20 миллионов евро в качестве фиксированной суммы плюс 5 миллионов евро бонусами за нападающего Хосе Мануэля Лопеса.

Бразильский клуб поблагодарил российскую команду за предложение, сообщив, что не заинтересован в переговорах по игроку.

Однако «Спартак» не отказывается от желания купить Лопеса. Москвичи пытаются переманить вице-чемпиона мира-2026, предложив ему зарплату значительно выше той, что он получает в бразильском клубе.