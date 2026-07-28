«Палмейрас» отказался продвать форварда в «Спартак» за 20+5 миллионов

«Спартак» предлагал «Палмейрасу» 20 миллионов евро в качестве фиксированной суммы плюс 5 миллионов евро бонусами за нападающего Хосе Мануэля Лопеса.
Бразильский клуб поблагодарил российскую команду за предложение, сообщив, что не заинтересован в переговорах по игроку.
Однако «Спартак» не отказывается от желания купить Лопеса. Москвичи пытаются переманить вице-чемпиона мира-2026, предложив ему зарплату значительно выше той, что он получает в бразильском клубе.
- 25-летний Лопес сыграл на ЧМ-2026 за сборную Аргентины в 2 матчах, в обоих случаях выйдя на замену, и отметился 1 голевой передачей.
- Он был единственным игроком национальной команды, не отвернувшимся от награждения Испании золотыми медалями и кубком мира за победу на ЧМ-2026.
- В этом году он провел за «Палмейрас» 35 матчей, забил 14 голов, сделал 10 ассистов.
- Срок контракта Лопеса с бразильским клубом рассчитан до конца 2029 года.
Источник: UOL