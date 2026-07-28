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  • В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко

В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко

Сегодня, 09:55
3

Заместитель секретаря комитета по делам филиалов «Ривер Плейт» Роберто Караветта прокомментировал переговоры по трансферу полузащитника «Спартака» Эсекиэля Барко.

«Спартак» запросил крупную сумму за Барко, поэтому пока переговоры заморозились. Они не остановлены полностью, но пока стороны думают, какие дальнейшие шаги предпринять», – сказал Караветта.

  • 27-летний Барко в этом сезоне провел за «Спартак» 2 матча, сделал 1 ассист.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
  • Срок контракта аргентинца с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Ривер Плейт Барко Эсекьель
Комментарии (3)
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artgorizontov
1785224557
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oyabun
1785229760
Понятно же что Ривер не заплатит Спартаку больше чем сам Спартак потратил на покупку Барко. А продавать дешевле, это себе в убыток. И ладно бы надо было избавиться от ненужного игрока, так нет, Барко у нас сейчас практически незаменим. Так какой вообще смысл Спартаку вести эти переговоры? Как бы не случилось такой же идиотской продажи ведущего игрока, как было с Айртоном.
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Триумфальный
1785230712
Придури набивают цену игроку, который на клуб уже давно положил
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