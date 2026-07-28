В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко

Заместитель секретаря комитета по делам филиалов «Ривер Плейт» Роберто Караветта прокомментировал переговоры по трансферу полузащитника «Спартака» Эсекиэля Барко.
«Спартак» запросил крупную сумму за Барко, поэтому пока переговоры заморозились. Они не остановлены полностью, но пока стороны думают, какие дальнейшие шаги предпринять», – сказал Караветта.
- 27-летний Барко в этом сезоне провел за «Спартак» 2 матча, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
- Срок контракта аргентинца с красно-белыми рассчитан до лета 2027 года.
Источник: «Советский спорт»