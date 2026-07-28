Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Соболев сказал, в чем разница между ним и Фелипе Аугусто

Сегодня, 11:08
1

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о взаимодействии с новичком команды, напаадающим Фелипе Аугусто.

– Вы какое‑то время провели на поле вместе с Фелипе Аугусто. Взаимодействие уже намечается?

– Хочу поздравить его с дебютным голом за «Зенит», он молодец! Для него это тоже важно. У Фелипе все еще впереди. Будем ли играть в паре, это зависит от решений главного тренера. Что касается меня, то особой разницы нет, хотя действовать в два нападающих в чем‑то даже бывает попроще.

– Сам Фелипе Аугусто недавно заявил, что вы хорошо дополняете друг друга на поле.

– Он достаточно быстрый. Я, наверное, больше нападающий силового плана. Фелипе бежит за спину, моя игра во многом – это борьба за мячи, в том числе за те, что идут в недодачу. Поэтому, наверное, соглашусь с ним. Пока неплохо вместе получается. Посмотрим, как будет дальше.

  • 29-летний Соболев в этом сезоне забил 3 гола и сделал 1 ассист в 2 матчах.
  • 22-летний Фелипе Аугусто в 2 играх за «Зенит» забил 1 гол.

Еще по теме:
Чернов объяснил, почему «Зениту» будет тяжелее всего из-за нового лимита 2
Аршавин назвал игрока, который может попасть в «Зенит» в следующем сезоне 1
Аршавин сказал, останется ли Нино в «Зените» 1
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Аугусто Фелипе
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бумбраш
1785234457
Соболев сказал, в чем разница между ним и Фелипе Аугусто :"он пляжник,я дельфин"
Ответить
Главные новости
Шалимов: «Что такого есть у Шварца, чего не было у Гусева?»
13:14
1
Стало известно, ведет ли Барко переговоры с другими клубами
12:47
3
Гендиректор «Динамо» сделал заявление по возможности трансфера Тюкавина в «Зенит»
12:36
3
Аршавин определил судью РПЛ, который не понимает сути игры в футбол
12:21
2
Фото⚡ Зидан возглавил сборную Франции
12:06
1
Игрок «Спартака» попросил агентов найти ему новый клуб
11:49
8
Стало известно, почему «Арсенал» заинтересовался Винисиусом
11:38
В «Факеле» высказались о варианте с подписанием Дзюбы
11:29
1
Аршавин назвал 4 клуба РПЛ, которые его впечатлили в 1-м туре
11:19
Соболев сказал, в чем разница между ним и Фелипе Аугусто
11:08
1
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-хавбек «Спартака» Зотов перешел из «Рубина» в медиаклуб
12:59
Игрок «Спартака» попросил агентов найти ему новый клуб
11:49
7
В «Факеле» высказались о варианте с подписанием Дзюбы
11:29
1
Аршавин назвал 4 клуба РПЛ, которые его впечатлили в 1-м туре
11:19
Соболев сказал, в чем разница между ним и Фелипе Аугусто
11:08
1
Чернов объяснил, почему «Зениту» будет тяжелее всего из-за нового лимита
10:59
6
Губерниев назвал тренера РПЛ, которого скоро выгонят
10:38
15
Аршавин назвал игрока, который может попасть в «Зенит» в следующем сезоне
10:26
1
Стала известна позиция «Барселоны» по игроку «Динамо»
10:10
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
09:55
3
Аршавин сказал, останется ли Нино в «Зените»
09:27
2
Агент Солари высказался о возможном уходе вингера из «Спартака»
09:06
Погребняк: «При желании «Зенит» мог бы набрать все 90 очков и стать чемпионом за 10 туров до конца»
08:57
25
Аршавин сказал, что нужно «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» за титул
08:45
5
«Палмейрас» отказался продвать форварда в «Спартак» за 20+5 миллионов
08:15
Быстров раскритиковал «Динамо»: «С такой политикой точно не станет чемпионом»
00:40
5
Макаров из «Крыльев» сравнил себя с Роббеном
00:27
9
39-летний Глушаков раскрыл секрет роста волос
00:15
3
Аршавин определил лучшего футболиста «Спартака»: «Очень круто стал играть»
Вчера, 23:50
8
Карпов сообщил об уходе важного игрока «Зенита» – он перестал устраивать Семака
Вчера, 23:36
12
В «Спартаке» прокомментировали возможный уход Барко
Вчера, 23:30
2
Директор «Балтики» публично поспорил с Талалаевым
Вчера, 23:18
2
Быстров высказался о возможном уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 23:12
8
Прояснился вопрос с возвращением Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
4
Новая информация о трансфере Карпукаса в «Зенит»
Вчера, 22:53
7
Стало известно, уйдет ли Батраков из «Локо» летом
Вчера, 22:42
7
Форварда «Краснодара» назвали «говном»
Вчера, 22:41
8
Пономареву противны паузы на водопой: «Мы в Ташкенте играли в плюс 40 – и ничего»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+