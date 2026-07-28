Соболев сказал, в чем разница между ним и Фелипе Аугусто

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о взаимодействии с новичком команды, напаадающим Фелипе Аугусто.

– Вы какое‑то время провели на поле вместе с Фелипе Аугусто. Взаимодействие уже намечается?

– Хочу поздравить его с дебютным голом за «Зенит», он молодец! Для него это тоже важно. У Фелипе все еще впереди. Будем ли играть в паре, это зависит от решений главного тренера. Что касается меня, то особой разницы нет, хотя действовать в два нападающих в чем‑то даже бывает попроще.

– Сам Фелипе Аугусто недавно заявил, что вы хорошо дополняете друг друга на поле.

– Он достаточно быстрый. Я, наверное, больше нападающий силового плана. Фелипе бежит за спину, моя игра во многом – это борьба за мячи, в том числе за те, что идут в недодачу. Поэтому, наверное, соглашусь с ним. Пока неплохо вместе получается. Посмотрим, как будет дальше.