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  • РФС определил, верно ли не удален Соболев в матче «Зенит» – «Спартак»

РФС определил, верно ли не удален Соболев в матче «Зенит» – «Спартак»

Сегодня, 17:43
20

ЭСК РФС проанализировала решение судьи не удалять форварда «Зенита» Александра Соболева в суперкубковом матче против «Спартака».

В поле судил Евгений Буланов из Саранска.

«Момент по обращению ФК «Спартак-Москва» .

Время по таймеру: 18 минута.

Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока «Зенита» Александра Соболева.

Решение: судья правильно не удалил с поля игрока «Зенита» Александра Соболева.

Голосование: единогласно.

Мотивировка:

в единоборстве за мяч с игроком «Спартака» Жедсоном Александр Соболев играет в мяч, однако после этого по инерции продолжает движение ногой и совершает безрассудный контакт с ногой соперника без применения чрезмерной силы или жестокости.

Судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение Соболеву за безрассудное поведение, так как он не думал о безопасности соперника».

  • «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
  • Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
  • Обе команды стартовали в сезоне РПЛ с крупных побед.

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Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (20)
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BRO_football
1785165213
Комментарий удален пользователем
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subbotaspartak
1785165840
..так как он не думал о безопасности соперника»... Отсутствие серого вещества исключает такую возможность.
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партизан84
1785166485
толку только от этих "определений" РФС? пока игроки, клубы и судьи не будут получать ощутимые наказания все это пустая игра на публику.
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ziborock
1785166582
ЭСК РФС (Экспертно-судейская комиссия) объяснила прямую красную карточку нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче против «Ахмата» (2:1) тем, что его действия несли угрозу здоровью соперника. После удара по мячу Соболев продолжил движение ногой по направлению к ноге соперника. Игрок не предпринял никаких действий, чтобы предотвратить контакт. Игрок нанес удар открытыми шипами прямо в незащищенную часть голени игрока «Ахмата» (Игоря Коновалова), что по правилам классифицируется как серьезное нарушение правил. _______________________________________________________ Господа из ЭСК, сегодня вы официально расписались в том что работаете в связке с Карасевым и Дюковым на Зенит! Админресурс подтвержден официально!!!
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Просто-333
1785166702
Без комментариев...
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Bomjipidary
1785167265
Противно смотреть и читать таких дэбиLOw. РПЛ Российская продажная лига!!!
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MaxRnD
1785168203
У нас за одно и то же нарушение могут дать либо ЖК, либо удалить с поля, а могут вообще закрыть глаза и никак не отреагировать. Ну, ..ля, как же удобно, когда такие чудные "оглобли" можно безнаказанно разворачивать в зависимости от складывающейся конъюнктуры в трёх разных направлениях. Напёрсточники сраные
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Айболид
1785169278
только визги стали затухать ...и вот на тебе )))
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Cleaner
1785169816
Кто то сомневался, что ГазпрЁмовский ЭСК РФС примет другое решение? Назначьте уже Зенит вечным купленным чемпионом и закрывайте чемпионат...(((
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vvv123
1785171255
Ну чё, свинки. ЭСК РФС за нас, а вас послали, никому вы не нужны!
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