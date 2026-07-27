РФС определил, верно ли не удален Соболев в матче «Зенит» – «Спартак»

ЭСК РФС проанализировала решение судьи не удалять форварда «Зенита» Александра Соболева в суперкубковом матче против «Спартака».
В поле судил Евгений Буланов из Саранска.
«Момент по обращению ФК «Спартак-Москва» .
Время по таймеру: 18 минута.
Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока «Зенита» Александра Соболева.
Решение: судья правильно не удалил с поля игрока «Зенита» Александра Соболева.
Голосование: единогласно.
Мотивировка:
в единоборстве за мяч с игроком «Спартака» Жедсоном Александр Соболев играет в мяч, однако после этого по инерции продолжает движение ногой и совершает безрассудный контакт с ногой соперника без применения чрезмерной силы или жестокости.
Судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение Соболеву за безрассудное поведение, так как он не думал о безопасности соперника».
- «Зенит» одержал победу – 1:1 в основное время, 4:2 по пенальти.
- Игра прошла на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.
- Обе команды стартовали в сезоне РПЛ с крупных побед.