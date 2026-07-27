РФС определил, верно ли не удален Соболев в матче «Зенит» – «Спартак»

ЭСК РФС проанализировала решение судьи не удалять форварда «Зенита» Александра Соболева в суперкубковом матче против «Спартака».

В поле судил Евгений Буланов из Саранска.

«Момент по обращению ФК «Спартак-Москва» .

Время по таймеру: 18 минута.

Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока «Зенита» Александра Соболева.

Решение: судья правильно не удалил с поля игрока «Зенита» Александра Соболева.

Голосование: единогласно.

Мотивировка:

в единоборстве за мяч с игроком «Спартака» Жедсоном Александр Соболев играет в мяч, однако после этого по инерции продолжает движение ногой и совершает безрассудный контакт с ногой соперника без применения чрезмерной силы или жестокости.

Судье следовало назначить штрафной удар и вынести предупреждение Соболеву за безрассудное поведение, так как он не думал о безопасности соперника».