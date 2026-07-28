Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Погребняк: «При желании «Зенит» мог бы набрать все 90 очков и стать чемпионом за 10 туров до конца»

Погребняк: «При желании «Зенит» мог бы набрать все 90 очков и стать чемпионом за 10 туров до конца»

Сегодня, 08:57
25

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк оценил шансы команды вновь победить в РПЛ.

«Есть «Зенит» и все остальные. Команда усилилась плюс какое-то вдохновение получили съездившие на чемпионат мира Дуглас Сантос и Луис Энрике. Другие бразильцы также поняли, что и из РПЛ можно попасть в сборную. Это дополнительная мотивация. Клуб еще будет покупать новичков, фигурируют игроки, которые стоят 20-30 миллионов евро.

Я вообще думаю, что при желании «Зенит» мог бы набрать все 90 очков и туров за десять [до конца сезона] стать чемпионом. Естественно, этого не будет, однако, полагаю, команда досрочно завоюет титул.

Кого-то, может, не впечатляет футбол в исполнении зенитовцев, но покажите мне, у кого в чемпионате России есть поставленная игра – нет таких. А у «Зенита» есть результат, трофеи – это самое важное», – сказал Погребняк.

  • «Зенит» победил в гостях «Акрон» со счетом 5:0 в 1-м туре РПЛ.
  • Петербуржцы выиграли 7 из последних 8 чемпионатов России.

Еще по теме:
Аршавин сказал, что нужно «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» за титул
Карпов сообщил об уходе важного игрока «Зенита» – он перестал устраивать Семака 9
Новая информация о трансфере Карпукаса в «Зенит» 6
Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Зенит Погребняк Павел
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
evgevg13
1785218759
Если включить беспредел по полной,то можно и вообще без игр стать чемпионом.
Ответить
almanev
1785218811
А Погребняк при всем желании умнее уже не станет)
Ответить
OldenVad
1785218834
Согласен про 90 очков. Если господин Миллер пожелает, так и будет. ЗПРФ
Ответить
NewLife
1785218956
Идиот !🤣
Ответить
АЛЕКС 58
1785219628
У мюллера с дюковым и мажичем хватит и наглости и денег
Ответить
bratskij
1785219636
Тебя не хватает, а так, да с тобой и все 200 наберешь клоун.
Ответить
nik55
1785220578
был тупой но стал ещё тупее
Ответить
Бумбраш
1785221033
Я давно предлагал устроить такое зинке,просто игнорить их,пусть технарь лепят,зато наберут 90 очков и ни одно пропущенного не будет,но и лучшего бомбардира не будет..да и все в мире узнают какая зинка дно
Ответить
anatolich72
1785222079
Зачем же так сдавать своих покровителей? В лице Миллера, Погребняк просто дурачок.
Ответить
R_a_i_n
1785223936
А ещё можно при желании вообще матчи не проводить, а сразу чемпионом объявить.
Ответить
Главные новости
Шалимов: «Что такого есть у Шварца, чего не было у Гусева?»
13:14
1
Стало известно, ведет ли Барко переговоры с другими клубами
12:47
3
Гендиректор «Динамо» сделал заявление по возможности трансфера Тюкавина в «Зенит»
12:36
3
Аршавин определил судью РПЛ, который не понимает сути игры в футбол
12:21
2
Фото⚡ Зидан возглавил сборную Франции
12:06
1
Игрок «Спартака» попросил агентов найти ему новый клуб
11:49
7
Стало известно, почему «Арсенал» заинтересовался Винисиусом
11:38
В «Факеле» высказались о варианте с подписанием Дзюбы
11:29
1
Аршавин назвал 4 клуба РПЛ, которые его впечатлили в 1-м туре
11:19
Соболев сказал, в чем разница между ним и Фелипе Аугусто
11:08
1
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-хавбек «Спартака» Зотов перешел из «Рубина» в медиаклуб
12:59
В «Факеле» высказались о варианте с подписанием Дзюбы
11:29
1
Аршавин назвал 4 клуба РПЛ, которые его впечатлили в 1-м туре
11:19
Соболев сказал, в чем разница между ним и Фелипе Аугусто
11:08
1
Чернов объяснил, почему «Зениту» будет тяжелее всего из-за нового лимита
10:59
6
Губерниев назвал тренера РПЛ, которого скоро выгонят
10:38
15
Аршавин назвал игрока, который может попасть в «Зенит» в следующем сезоне
10:26
1
Стала известна позиция «Барселоны» по игроку «Динамо»
10:10
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
09:55
3
Аршавин сказал, останется ли Нино в «Зените»
09:27
2
Агент Солари высказался о возможном уходе вингера из «Спартака»
09:06
Погребняк: «При желании «Зенит» мог бы набрать все 90 очков и стать чемпионом за 10 туров до конца»
08:57
25
Аршавин сказал, что нужно «Спартаку» для борьбы с «Зенитом» за титул
08:45
5
«Палмейрас» отказался продвать форварда в «Спартак» за 20+5 миллионов
08:15
Быстров раскритиковал «Динамо»: «С такой политикой точно не станет чемпионом»
00:40
5
Макаров из «Крыльев» сравнил себя с Роббеном
00:27
9
39-летний Глушаков раскрыл секрет роста волос
00:15
3
Аршавин определил лучшего футболиста «Спартака»: «Очень круто стал играть»
Вчера, 23:50
8
Карпов сообщил об уходе важного игрока «Зенита» – он перестал устраивать Семака
Вчера, 23:36
12
В «Спартаке» прокомментировали возможный уход Барко
Вчера, 23:30
2
Директор «Балтики» публично поспорил с Талалаевым
Вчера, 23:18
2
Быстров высказался о возможном уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 23:12
8
Прояснился вопрос с возвращением Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
4
Новая информация о трансфере Карпукаса в «Зенит»
Вчера, 22:53
7
Стало известно, уйдет ли Батраков из «Локо» летом
Вчера, 22:42
7
Форварда «Краснодара» назвали «говном»
Вчера, 22:41
8
Пономареву противны паузы на водопой: «Мы в Ташкенте играли в плюс 40 – и ничего»
Вчера, 22:05
4
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
Вчера, 21:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+