Погребняк: «При желании «Зенит» мог бы набрать все 90 очков и стать чемпионом за 10 туров до конца»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк оценил шансы команды вновь победить в РПЛ.

«Есть «Зенит» и все остальные. Команда усилилась плюс какое-то вдохновение получили съездившие на чемпионат мира Дуглас Сантос и Луис Энрике. Другие бразильцы также поняли, что и из РПЛ можно попасть в сборную. Это дополнительная мотивация. Клуб еще будет покупать новичков, фигурируют игроки, которые стоят 20-30 миллионов евро.

Я вообще думаю, что при желании «Зенит» мог бы набрать все 90 очков и туров за десять [до конца сезона] стать чемпионом. Естественно, этого не будет, однако, полагаю, команда досрочно завоюет титул.

Кого-то, может, не впечатляет футбол в исполнении зенитовцев, но покажите мне, у кого в чемпионате России есть поставленная игра – нет таких. А у «Зенита» есть результат, трофеи – это самое важное», – сказал Погребняк.