Погребняк: «При желании «Зенит» мог бы набрать все 90 очков и стать чемпионом за 10 туров до конца»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк оценил шансы команды вновь победить в РПЛ.
«Есть «Зенит» и все остальные. Команда усилилась плюс какое-то вдохновение получили съездившие на чемпионат мира Дуглас Сантос и Луис Энрике. Другие бразильцы также поняли, что и из РПЛ можно попасть в сборную. Это дополнительная мотивация. Клуб еще будет покупать новичков, фигурируют игроки, которые стоят 20-30 миллионов евро.
Я вообще думаю, что при желании «Зенит» мог бы набрать все 90 очков и туров за десять [до конца сезона] стать чемпионом. Естественно, этого не будет, однако, полагаю, команда досрочно завоюет титул.
Кого-то, может, не впечатляет футбол в исполнении зенитовцев, но покажите мне, у кого в чемпионате России есть поставленная игра – нет таких. А у «Зенита» есть результат, трофеи – это самое важное», – сказал Погребняк.
- «Зенит» победил в гостях «Акрон» со счетом 5:0 в 1-м туре РПЛ.
- Петербуржцы выиграли 7 из последних 8 чемпионатов России.