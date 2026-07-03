ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко

Нападающий Дмитрий Коверов перешел из ЦСКА в «Сатурн».

В 2024 и первой половине 2025 года он провел 38 матчей за команду красно-синих U19 в молодежной лиге, где забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

В прошлом сезоне 20-летний Коверов выступал на правах аренды в «Волгаре», где в 21 встрече отметился 1 ассистом.

Футболист родился в Волгограде и является воспитанником академии «Ротора».

Он играл за первую команду ЦСКА в товарищеском матче с «Бунедкором» в 2024 году.

Также «Рубин» сообщил, что договорился с ЦСКА о трансфере 18-летнего полузащитника Даниила Еременко. Он подписал контракт с казанцами до 2028 года и сегодня дебютировал за молодежку клуба из Татарстана.

За молодежный состав ЦСКА Еременко провел 11 матчей, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.