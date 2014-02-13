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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Сатурн
€ 600 тыс
Сатурн
Раменское
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Сатурн
Сайт:
http://www.saturn-fc.ru/
Тренер:
Алексей Медведев
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Результаты
Расписание
Таблица
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Фото
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
Трансляция
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Иртыш» – «Сатурн»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
Фото
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
Фото
Нападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
1
Фото
На бывшем стадионе РПЛ натуральный газон поменяют на искусственный
22 июня
2
«Сатурн» – «Зенит» Пенза: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.57
5 июня
«Сатурн» – «Рязань»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 3
29 мая
Российский еврокубковый финалист уволил главного тренера
15 мая
2
Фото
Два игрока «Краснодара» перешли в подмосковный клуб
26 марта
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
В России может закрыться клуб, выступавший в финале еврокубка
13 февраля
14
Фото
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Фото
«Торпедо» рассталось с экс-игроком «Спартака»
13 февраля
Экс-участник еврокубков от России выиграл матч со счетом 9:1
7 февраля
Фото
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Фото
2 экс-спартаковца отправились работать в ЛНР
24 января
4
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
Бывший клуб РПЛ может потерять профессиональный статус
2025.12.01 13:30
Футболисты российского клуба, игравшего в еврокубковом финале, работают таксистами и курьерами из-за задержек зарплаты
2025.11.24 11:58
2
Еще один клуб Второй лиги столкнулся с финансовыми проблемами
2025.11.13 19:19
Сергеев – в одном голе от бомбардирского рекорда Кубка России
2025.11.06 00:36
«Леон Сатурн» – «Космос»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.10.18 15:43
Судью во Второй лиге намеком сравнили с дятлом и пингвином
2025.10.06 11:27
1
Инвалида избили до смерти из-за спора о худшей команде Смолова
2025.09.16 20:14
9
Видео
Ари запросил тройные премиальные после победы над «Сатурном»
2025.09.12 11:27
5
«БроукБойз» выбили «Леон Сатурн» из Кубка России благодаря голам Смолова и Ари
2025.09.11 21:27
1
Видео
Смолов снова забил за «БроукБойз» и догнал Аршавина по голам
2025.09.11 21:09
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Бубнов – о тренере РПЛ: «В ещe более сложную петлю полез»
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Увольнение Галактионова из «Локо», состав сборной России, Батраков оказался симулянтом и другие новости
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Генич прокомментировал увольнение Галактионова из «Локомотива»
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Босс «Локомотива» извинился перед болельщиками
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«Галатасарай» паникует из-за Батракова и готов вдвое поднять ему зарплату
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