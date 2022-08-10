- 28 февраля
- 23:09 В «Сатурне» прокомментировали новость о переговорах с Широковым 2
- 20:12 «Я дома». Широков прокомментировал новость о том, что он станет директором «Сатурна» 4
- 19:46 Широков станет директором «Сатурна» («СЭ») 4
- 10 августа 2022
- 23:38 Ещенко сыграл впервые после возобновления карьеры 1
- 29 июля 2022
- 15:24 Экс-форвард «Сатурна» Наталушко участвовал в договорных матчах 2
- 6 мая 2022
- 16:32 Ребров: «В «Сатурне» долгов набежало несколько миллионов, вернуть удалось 600 тысяч» 2
- 15:35 Ребров: «В «Сатурне» зарплату выдавали наличкой после тренировок» 1
- 4 февраля 2022
- 07:59 Лепсая: «Форлан мог оказаться в «Сатурне». Просил больше 3 миллионов в год» 1
- 25 января 2022
- 13:09 «Спартак» объявил о переходе 20-летнего форварда «Сатурна» Максимчука 21
- 20 января 2022
- 19:54 20-летний форвард «Сатурна» Максимчук перешел в «Спартак» (Sport24) 50
- 14 июня 2020
- 17:51 Высшая лига. «Белшина» в 13-м туре благодаря экс-футболисту «Сатурна» одержала первую победу, обыграв в Минске «Энергетик-БГУ»
- 22 марта 2018
- 12:35 Вайсс – о Реброве: «Стать капитаном и чемпионом со «Спартаком», дважды рвав кресты, дорогого стоит» 13
- 27 сентября 2017
- 15:01 Адвокат: «Спартак» обещал миллионы долларов игрокам «Сатурна», чтобы те обыграли «Зенит» 32
- 7 августа 2017
- 19:48 Видео Стогниенко комментирует матч 1/64 финала Кубка России «Арарат» – «Сатурн» 1
- 14 июля 2017
- 07:06 Игонин: «История «Тосно» только начинается, им только предстоит завоевывать любовь и признательность болельщиков» 4
- 19 декабря 2016
- 11:15 Лунев мог завершить карьеру из-за долгов перед банками 3
- 14 ноября 2016
- 08:54 Пато мог оказаться в «Сатурне» до перехода в «Милан» 6
- 15 июля 2016
- 21:52 Кубок России. «Торпедо» М обыграло «Сатурн» в первом раунде 3
- 17 мая 2016
- 13:34 Левченко: «Шансы у сборной Украины выйти из группы велики» 2
- 14 марта 2016
- 14:26 Вайсс возглавил сборную Грузии 1
- 14 февраля 2016
- 07:30 Чижов: «Как это «Сатурн» со слепым вратарем в Премьер-лигу вышел?»
- 13 декабря 2015
- 19:33 В «Спартаке» поменяется тренер по физподготовке 1
- 25 сентября 2015
- 23:55 Павлов: «Спартак» обыграет «Зенит» 1
- 17 сентября 2015
- 17:19 «Сатурн» будет выступать во втором дивизионе в следующем сезоне
- 29 июля 2015
- 13:38 Экс-вратарь «Сатурна» Лунев перешел в «Уфу» 2