19 октября в 28-м туре Второй лиги Б на стадионе «Леон Сатурн» состоится матч между «Леон Сатурн» и «Космос». Хозяева занимают 8-е место с 33 очками, показывая стабильную игру и регулярную результативность. «Космос», находящийся на 13-й строчке с 24 очками, переживает кризис и проиграл пять последних матчей. Разница в форме команд делает хозяев явными фаворитами, а матч ожидается с доминированием «Леон Сатурна» и активными атаками.

«Леон Сатурн»

«Леон Сатурн» подходит к матчу в хорошем атакующем тонусе – 5 голов за последние 5 игр, средний показатель 1.0 гола за матч. Оборона команды нестабильна, пропуская 1.2 гола в среднем, что создаeт потенциальные риски при контратаках. Последняя победа 1:0 над «Динамо Вологда» показала умение реализовывать моменты и сохранять концентрацию. Ключевой игрок – Никита Посмашный, забивший 3 гола в сезоне, может стать решающим фактором в атаке.

«Космос»

«Космос» испытывает серьeзные проблемы как в атаке, так и в обороне. Команда пропускает 2.6 гола в среднем за последние пять матчей и забивает 0.6, что делает коллектив уязвимым. Последнее поражение 0:1 от «Луки-Энергии» стало пятой подряд неудачей. Низкая результативность и нестабильная защита осложняют задачу для гостей, которые вряд ли смогут навязать борьбу в выездном поединке против более организованного соперника.

Факты о командах

«Леон Сатурн»

Забивает в 5 последних матчах

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру

Последние результаты: победа 1:0 над «Динамо Вологда», победа 2:1 над «Иркутск», поражение 0:2 от «Чертаново»

Лучший бомбардир: Никита Посмашный – 3 гола в 10 матчах

Занимает 8-е место, 33 очка после 25 матчей

«Космос»

Проигрывает 5 последних матчей

Пропускает в среднем 2.60 гола за игру

Средний показатель забитых голов – 0.60

Занимает 13-е место, 24 очка после 25 матчей

Прогноз на матч «Леон Сатурн» – «Космос»

С учeтом разницы в форме и турнирном положении, «Леон Сатурн» имеет явное преимущество. Ожидается доминирование хозяев с высокой вероятностью реализации голевых моментов. «Космос» вряд ли сможет организовать серьeзное сопротивление и, вероятнее всего, будет действовать на контратаках, что создаст дополнительные шансы для хозяев. Прогнозируется уверенная победа «Леон Сатурна» с возможностью пропущенного мяча.

Рекомендованные ставки