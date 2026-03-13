Введите ваш ник на сайте
«Сочи» – «Краснодар»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 2

13 марта 2026 7:25
Сочи - Краснодар
14 мар. 2026, суббота 13:45 | Россия. Премьер-лига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Обе забьют – ДА
Сделать ставку

14 марта в 21-м туре РПЛ аутсайдер «Сочи» примет лидера чемпионата «Краснодар». Это противостояние команды, борющейся за выживание и переживающей кризис, и претендента на титул, имеющего подавляющее историческое преимущество. Хозяева стабильно забивают, но много пропускают, гости лидируют в лиге, но проигрывают в последних выездных матчах.

«Сочи»

Хозяева занимают последнее, 16-е место и переживают тяжелый сезон. Команда проигрывает в 3 последних матчах и пропускает в 7 из 9 последних встреч. Однако атака «Сочи» работает мощно – 2.40 гола в среднем за последние 5 игр (12 забитых мячей) и голы в 8 последних матчах. Оборона нестабильна (1.80 пропуска в среднем). Дома сочинцы традиционно опасны и не проигрывают в 5 из 7 последних матчей.

«Краснодар»

«Быки» занимают 1-е место и имеют лучшую разницу мячей в турнире (+25). Команда забивает в 10 последних матчах РПЛ подряд (1.40 гола в среднем за последние 5 игр). Джон Кордоба с 13 голами – лидер атак. Однако «Краснодар» переживает проблемы на выезде, проигрывая в 4 последних гостевых матчах. Оборона нестабильна – пропуски в 3 последних матчах и 1.40 пропуска в среднем. Психологическое преимущество над «Сочи» подавляющее: 5 побед в 5 последних очных встречах и 15 матчей с голами в ворота соперника.

Факты о командах:

«Сочи»

  • 3 поражения подряд.
  • Забивает в 8 последних матчах (2.40 в среднем).
  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей (1.80 в среднем).
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.
  • 16-е место в турнире (9 очков).

«Краснодар»

  • Лидер чемпионата (43 очка).
  • Забивает в 10 последних матчах (1.40 в среднем).
  • Проигрывает в 4 последних выездных матчах.
  • 5 побед в 5 последних очных встречах с «Сочи».
  • 1-е место в турнире (43 очка).

Прогноз на матч «Сочи» – «Краснодар»

«Сочи» будет атаковать, используя домашние стены и свою мощную атаку. «Краснодар» имеет историческое преимущество и класс выше, но проваливает выезды. Учитывая, что хозяева стабильно забивают, а гости регулярно пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит результативная игра с преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – ДА – коэффициент 2.
  • Победа «Краснодара»

2.00
Обе забьют – ДА
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Краснодар Сочи
